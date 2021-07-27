Более 2 тысяч свердловчан оформили ипотеку с помощью цифрового кабинета на сайте ВТБ

Сервис позволяет получить жилищный кредит всего лишь с одним посещением офиса – для финального подписания документов и проведения сделки. Все остальные процедуры проходят в режиме онлайн.

Личный кабинет заемщика позволяет в любое время отслеживать статус рассмотрения заявки, а также консультироваться по всем вопросам в чате с сотрудником банка. При оформлении ипотеки через сайт банка клиенты получают дисконт «Цифровой бонус» — скидку в размере 0,3 п.п. от базовой ставки по кредиту.

Кроме того, ВТБ в партнерстве с рядом крупных строительных компаний проводит в Свердловской области полностью дистанционные сделки, в рамках которых клиент может выбрать интересующую квартиру на сайте застройщика, там же подать заявку и подписать все документы цифровой подписью. С начала 2021 года ВТБ оформил в регионе 230 договоров онлайн-ипотеки. Сервис реализован совместно с ГК ПИК, ГК «Астра», «Брусникой» и «Форум Групп».

Выгодные ставки по ипотечным госпрограммам и собственным продуктам банка в сочетании с развитием цифровых сервисов обусловили рекордные показатели выдачи жилищных займов.

— За первые 6 месяцев этого года мы выдали в регионе 5,5 тысяч жилищных займов на общую сумму свыше 14 млрд рублей, это исторически рекордный результат. Самым активным периодом стал июнь, в течение которого банк предоставил ипотеки на 3,3 млрд рублей, что на 44% больше, чем в первый летний месяц 2020 года. Мы ожидаем, что существующая динамика сохранится – за счет действия обновленных госпрограмм, совместных акций банка и застройщиков, а также факторов сезонного спроса, – сказал управляющий ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов.

Напомним, Свердловская область по итогам первого полугодия 2021 года стала пятым в стране регионом по объемам выдачи ипотечных кредитов клиентам ВТБ – после Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга вместе с Ленинградской областью, Татарстана и Новосибирской области.