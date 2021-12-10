Более 500 офисов ВТБ будут работать по субботам в декабре

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Общее число отделений, в которых физлица смогут решить свои финансовые вопросы в выходной до конца года, вырастет почти до 540. Это 40% всей сети ВТБ.

В декабре ВТБ принял решение дополнительно открыть для своих клиентов более 60 офисов, которые будут работать по субботам. Дополнительные офисы, работающие в субботу, уже появились в Московском регионе, Санкт-Петербурге и области, Астраханской, Калининградской, Липецкой, Мурманской, Оренбургской, Пензенской и Ярославской областях, Краснодарском и Пермском крае, в Удмуртской Республике и Татарстане, а также Ханты-Мансийском Автономном округе – Югра. Наибольшее число отделений, открытых в субботу, доступно клиентам ВТБ в Москве и Московской области – 159 - и в Санкт-Петербурге и Ленобласти – 40.

– Перед Новым годом люди стремятся успеть решить все свои финансовые вопросы. Темп нашей жизни серьезно ускорился, и в будние дни очень сложно заниматься личными делами, поэтому мы увеличиваем число точек продаж, доступных для клиентов в субботу, почти до 540. В декабре на шестидневный режим мы дополнительно переводим более 60 наиболее эффективных отделений в регионах с потенциально высоким уровнем клиентопотока, – комментирует Вячеслав Грицаенко, руководитель департамента администрирования сети ВТБ.

Учитывая повышенное внимание к эпидемиологической обстановке, ВТБ продолжает следить за ситуацией с распространением COVID-19 и делает все возможное, чтобы обеспечить безопасное и комфортное обслуживание клиентов. Банк регулярно информирует персонал о рекомендациях Роспотребнадзора по борьбе с вирусными заболеваниями и четко следит за их соблюдением.


В отделениях сети проходят все необходимые профилактические мероприятия: в течение дня в помещениях, особенно в зонах клиентского обслуживания, проводится дезинфекция, при работе с документами и денежными купюрами специалисты используют дезинфицирующие средства. Кроме того, клиентов в офисах просят соблюдать масочный режим и во время ожидания придерживаться между собой дистанции не менее 1,5 м.

Ознакомиться с режимами работы отделений можно на сайте банка.

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