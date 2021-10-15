Еще один житель Екатеринбурга принял участие в шоу "Новые Танцы" на ТНТ. Олег Клевакин покажет свое сольное выступление 16 октября в 21.00. Юноша не просто увлекается танцами, он получил хореографическое образование, а еще уже участвовал в двух прошлых сезонах шоу. Но в этот раз покажет кое-что новенькое и необычное. Не ради победы, а ради того, чтобы проявить себя.
Я расцениваю проект как возможность показать себя. У меня не было особого рвения участвовать, потому что танец стал для меня нечто большим, чем соревновательный момент, доказывать мне нечего. Просто хотел показать свои возможности, так как как творческая единица я достаточно голоден и мне всегда мало площадок, где бы я мог проявить себя. Я танцор не баттловой системы, но раз такой формат, такие условия - я просто смирился. Для меня никогда не было главенствующим кого-то победить в танце, потому что мое ощущение и мои возможности – это субъективная история.
Судьями в новом восьмом выпуске шоу будут хореограф Владимир Варнава, певица Елка и, конечно же, Мигель.
- В прошлый раз дуэт з Екатеринбурга проиграл. Уралец выступил в паре с парнем, с которым они тренировались всего два месяца. Тем не менее, судьи похвалили екатеринбуржца.
- Вокруг шоу "Вечерний Ургант" снова разыгрался скандал. Телеведущий пошутил про 73-летнюю новоизбранную главу комиссии по делам молодежи в Екатеринбурге. Власти встали на сторону депутата и пояснили свой выбор. Свое мнение высказал даже блогер Илья Варламов.
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