Болеем за наших! Еще один екатеринбуржец принял участие в шоу "Новые Танцы"

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Юноша не хочет сражаться за главный приз. Его цель - просто показать себя.

Еще один житель Екатеринбурга принял участие в шоу "Новые Танцы" на ТНТ. Олег Клевакин покажет свое сольное выступление 16 октября в 21.00. Юноша не просто увлекается танцами, он получил хореографическое образование, а еще уже участвовал в двух прошлых сезонах шоу. Но в этот раз покажет кое-что новенькое и необычное. Не ради победы, а ради того, чтобы проявить себя.

Я расцениваю проект как возможность показать себя. У меня не было особого рвения участвовать, потому что танец стал для меня нечто большим, чем соревновательный момент, доказывать мне нечего. Просто хотел показать свои возможности, так как как творческая единица я достаточно голоден и мне всегда мало площадок, где бы я мог проявить себя. Я танцор не баттловой системы, но раз такой формат, такие условия - я просто смирился. Для меня никогда не было главенствующим кого-то победить в танце, потому что мое ощущение и мои возможности – это субъективная история.

Рассказал НАШЕЙ Олег Клеваки

Судьями в новом восьмом выпуске шоу будут хореограф Владимир Варнава, певица Елка и, конечно же, Мигель.

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