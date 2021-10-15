Я расцениваю проект как возможность показать себя. У меня не было особого рвения участвовать, потому что танец стал для меня нечто большим, чем соревновательный момент, доказывать мне нечего. Просто хотел показать свои возможности, так как как творческая единица я достаточно голоден и мне всегда мало площадок, где бы я мог проявить себя. Я танцор не баттловой системы, но раз такой формат, такие условия - я просто смирился. Для меня никогда не было главенствующим кого-то победить в танце, потому что мое ощущение и мои возможности – это субъективная история.