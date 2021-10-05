Больше 200 свердловчан пожаловались на холодные батареи

216 жалоб на несвоевременную подачу отопления получила Свердловская прокуратура за минувшую неделю. Уральцы все еще могут обратиться на горячую линию ведомства по всем вопросам о тепле в домах по тел. 8 (343) 376-82-61. Каждый из звонков стал поводом для внеплановой проверки организации теплоснабжения. Нашли массу нарушений. Особенно в работе управляющих компаний.