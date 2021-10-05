Больше 200 свердловчан пожаловались на холодные батареи

216 жалоб на несвоевременную подачу отопления получила Свердловская прокуратура за минувшую неделю. Уральцы все еще могут обратиться на горячую линию ведомства по всем вопросам о тепле в домах по тел. 8 (343) 376-82-61. Каждый из звонков стал поводом для внеплановой проверки организации теплоснабжения. Нашли массу нарушений. Особенно в работе управляющих компаний.
За прошедшую неделю органами прокуратуры области по результатам проверок, проведенных по обращениям граждан, внесено 17 представлений в органы местного самоуправления, теплоснабжающие организации и управляющие компании.
Больше всего пострадали жильцы Серова (где только после проверки восстановили тепло в трех многоэтажках0, Тугулымского района (тепла не было в четырех многоэтажках), а также Нижнего Тагила (где управляющие компании не реагировали на жалобы граждан).
- Капитальный ремонт домов срывается из-за острой нехватки денег, стройматериалы подорожали в несколько раз.
- Ранее екатеринбуржцам удалось отсудить у строителей деньги за потоп, который произошел в доме во время капремонта крыши.
- Екатеринбуржцы массово скупают обогреватели. А все потому, что даже с включенным отоплением в домах слишком холодно.
- В Екатеринбурге управляющую компанию наказали за слишком шумный лифт.
- В другом дворе управляющая компания оставила пенсионеров без скамеек во дворах. Бабушки устроили настоящий бунт.
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