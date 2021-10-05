Больше 200 свердловчан пожаловались на холодные батареи

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Температура воздуха по ночам уже давно опускается ниже нуля. Люди мерзнут.

216 жалоб на несвоевременную подачу отопления получила Свердловская прокуратура за минувшую неделю. Уральцы все еще могут обратиться на горячую линию ведомства по всем вопросам о тепле в домах по тел. 8 (343) 376-82-61. Каждый из звонков стал поводом для внеплановой проверки организации теплоснабжения. Нашли массу нарушений. Особенно в работе управляющих компаний.

За прошедшую неделю органами прокуратуры области по результатам проверок, проведенных по обращениям граждан, внесено 17 представлений в органы местного самоуправления, теплоснабжающие организации и управляющие компании.

Уточнили в свердловской прокуратуре.

Больше всего пострадали жильцы Серова (где только после проверки восстановили тепло в трех многоэтажках0, Тугулымского района (тепла не было в четырех многоэтажках), а также Нижнего Тагила (где управляющие компании не реагировали на жалобы граждан).

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