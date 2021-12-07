Бомжей впервые начали прививать от COVID-19 в Свердловской области

Впервые в Свердловской области от коронавируса начали прививать граждан без определенного места жительства. Первая акция состоялась в Каменске-Уральском, прививали бомжей врачи городской больницы по заявке социально-ориентированной ассоциации "Бюро помощи гражданам". Самое сложное в этом процессе - отсутствие документов у желающих вакцинироваться.
Мобильный фельдшерский пункт предоставила Каменская ЦРБ, медики выехали в точки организации питания для них. Были желающие поставить как прививки против гриппа, так и против COVID-19. Кто-то ставил одномоментно сразу две вакцины. Пока прививали, уже получили заявки на следующий выезд. Всем обратившимся провели обязательный осмотр перед вакцинацией — замер сатурации, давления и температуры. Были и временные медотводы. Таких пациентов мы отправили на дообследование в поликлиники.
"Бюро помощи гражданам" появилось в 1999 году для людей, вернувшихся из тюрем, и других граждан, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации и без дома. Здесь их кормят, устраивают на работу, снабжают одеждой, книгами и оказывают бесплатную юридическую помощь. Глава социального приюта Юрий Потапенко обратился за помощью к уполномоченной по правам человека Татьяне Мерзляковой и губернатору Свердловской области. Через три недели пройдет ревакцинация всех привитых накануне.
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