Бомжей впервые начали прививать от COVID-19 в Свердловской области

Мобильный фельдшерский пункт предоставила Каменская ЦРБ, медики выехали в точки организации питания для них. Были желающие поставить как прививки против гриппа, так и против COVID-19. Кто-то ставил одномоментно сразу две вакцины. Пока прививали, уже получили заявки на следующий выезд. Всем обратившимся провели обязательный осмотр перед вакцинацией — замер сатурации, давления и температуры. Были и временные медотводы. Таких пациентов мы отправили на дообследование в поликлиники.