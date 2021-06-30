"Буду на печке сидеть": ТОП забавных вопросов Владимиру Путину

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О любимой литературе, детстве и знаниях иностранного языка - президент ответил на личные вопросы.

В конце прямой линии с президентом России, которая проходила сегодня, 30 июня, Владимиру Путину устроили короткий блиц-опрос. В основном вопросы касались личной жизни, мнения, детства президента. И все они очень забавные! Публикуем НАШ топ.

Где вы будете работать после отставки?

А зачем после отставки работать? Буду на печке сидеть.

Отвечает президент.

Как вы относитесь к диетам?

У меня есть общее правило: все хорошо в меру.

Сказал Путин.

Как вы выдерживаете все напасти?

Я привык, что к этим напастям надо относиться как к неизбежному — это естественное дело. Нужно быть уверенным в том курсе, по которому движешься.

Рассказывает Владимир Владимирович.

Поддерживаете ли вы свое знание иностранных языков?

Основная проблема — утрата словарного запаса. Заниматься постоянно времени нет. С английским еще хуже.

Пояснил Владимир Путин.

В какие игры вы любили играть, когда были маленьким?

Хочется сказать, что в шахматы, но нет. В салочки и пятнашки.

Вспоминает глава России.

Что нужно для того, чтобы быть счастливым?

Нужно чувствовать свою востребованность и иметь возможность себя реализовать.

Подытожил президент.

Три произведения, которые вас впечатлили больше всего?

"Война и мир", первый концерт Чайковского для фортепиано с оркестром и "Колобок". Прошу обратиться к этому произведению всех моих коллег. Как только вы будете принимать за чистую правду льстивые речи и будете погружаться в соответствующее состояние, то рискуете быть съеденными.

Ответил Владимир Путин.

А НАША следила за прямой линией президента в онлайн. Публикуем все самое главное к этому часу:

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