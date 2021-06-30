В конце прямой линии с президентом России, которая проходила сегодня, 30 июня, Владимиру Путину устроили короткий блиц-опрос. В основном вопросы касались личной жизни, мнения, детства президента. И все они очень забавные! Публикуем НАШ топ.
Где вы будете работать после отставки?
А зачем после отставки работать? Буду на печке сидеть.
Как вы относитесь к диетам?
У меня есть общее правило: все хорошо в меру.
Как вы выдерживаете все напасти?
Я привык, что к этим напастям надо относиться как к неизбежному — это естественное дело. Нужно быть уверенным в том курсе, по которому движешься.
Поддерживаете ли вы свое знание иностранных языков?
Основная проблема — утрата словарного запаса. Заниматься постоянно времени нет. С английским еще хуже.
В какие игры вы любили играть, когда были маленьким?
Хочется сказать, что в шахматы, но нет. В салочки и пятнашки.
Что нужно для того, чтобы быть счастливым?
Нужно чувствовать свою востребованность и иметь возможность себя реализовать.
Три произведения, которые вас впечатлили больше всего?
"Война и мир", первый концерт Чайковского для фортепиано с оркестром и "Колобок". Прошу обратиться к этому произведению всех моих коллег. Как только вы будете принимать за чистую правду льстивые речи и будете погружаться в соответствующее состояние, то рискуете быть съеденными.
А НАША следила за прямой линией президента в онлайн. Публикуем все самое главное к этому часу:
- Почему отдых на российских курортах дороже, чем заграницей?
- А что россияне спрашивали на самом деле? Публикуем подборку из социальных сетей. Путин ответил далеко не на все вопросы.
- Молодежь получит деньги на посещение концертов, музеев и выставок. Сумма небольшая, но все же лучше, чем ничего.
- Один из вопросов Путину адресовала пожилая уралочка. На него моментально отреагировал губернатор Свердловской области - начал звонить коллегам.
- Также Владимир Владимирович прокомментировал рост цен на овощи по всей стране. Ничего хорошего, ждем следующего урожая!
- Президент не поддержал обязательную вакцинацию от коронавируса. Но она все равно будет.
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