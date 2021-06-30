"Война и мир", первый концерт Чайковского для фортепиано с оркестром и "Колобок". Прошу обратиться к этому произведению всех моих коллег. Как только вы будете принимать за чистую правду льстивые речи и будете погружаться в соответствующее состояние, то рискуете быть съеденными.