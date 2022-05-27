Бывший полицейский изнасиловал екатеринбурженку

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Изначально его задержали за получение взятки.

В Екатеринбурге задержали пятерых экс-оперуполномоченных отдела контроля оборота наркотиков УМВД за взятку. В начале 2021 года полицейские получили 1,3 миллиона рублей от наркосбытчика - он хотел избежать уголовной ответственности.


Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «Получение взятки в крупном размере» и «Превышение должностных полномочий». Позже стало известно, что один из силовик к тому же еще и изнасиловал екатеринбурженку.

— В ходе расследования уголовного дела стало известно, что один из оперуполномоченных причастен к изнасилованию жительницы Верх-Исетского района. Выяснилось, что 30-летний полицейский изнасиловал девушку, угрожая потерпевшей убийством. Возбуждено дело по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера», — цитирует свой источник «КП-Екатеринбург».

Ранее НАША рассказывала, как в парке Екатеринбурга мужчина избил парня, а потом изнасиловал его девушку.


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