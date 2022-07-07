Чем удивят организаторы жителей и гостей в 300-летие Екатеринбурга?

Участие в обсуждении праздничных мероприятий приняли руководители районных администраций, депутаты Екатеринбургской гордумы, представители бизнеса, туризма, сферы культуры, сообщества организаторов событий и объединения городских инициатив.

Илья Марков отметил, что весь юбилейный год в уральской столице будут проходить различные мероприятия и события, посвящённые знаменательной дате, а само празднование 300-летия Екатеринбурга разделено на несколько частей: традиционную, специальную и эксклюзивную программы. «Все проекты нацелены на максимальное вовлечение людей не только в праздник, но и в организацию мероприятий», – подчеркнул спикер.

По его словам, важной частью праздника остаётся традиционная программа, включающая официальную церемонию открытия Дня города, возложение цветов к памятнику В.Н. Татищеву и Г.В. Де Геннину и другие.

Специальная программа состоит из оригинальных разноплановых проектов. Вновь состоится фестиваль фейерверков, радующий горожан на протяжении последних 5 лет, и авиашоу, которое было традицией праздника несколько лет назад. Организаторы намеривают привлечь к участию в нём спортивные самолёты, делая акцент на экстремальные виды спорта. Кроме этого, планируется устроить для горожан большой праздник красоты с масштабным показом моделей уральских дизайнеров и фестивалем костюмов народов среднего Урала.

Полюбившийся екатеринбуржцам фестиваль уличных театров «Лицаулиц» тоже будет представлен на юбилее города. Ожидается, что в нём примут участие артисты из Китая, Индии, Казахстана, Сербии и других государств. Кроме этого, организаторы ведут активные переговоры с отечественными производителями, чтобы изготовить огромные куклы и сделать шоу марионеток, которое будет сопровождаться карнавальным шествием по улицам города.

Юбилейные тожества украсит историческая реконструкция, которая будет состоять из эпизодов, связанных с историей и бытом Екатеринбурга XIX и начала XX веков. Планируется воссоздать визит Антона Чехова, музыкальные салоны, бал, рестораны, работу производственных цехов и ремесленных мастерских.

Идея эксклюзивной программы заключается в создании единственного в своём роде медиа парка E-WORLD. Буква E – это первая буква в названии города, а слово world символизирует проекцию на весь мир вокруг и на внутренний мир каждого, кто родился и вырос в Екатеринбурге. В рамках концепции парка на городском пруду будут расположены арт-объекты. Например, инсталляции, представляющие из себя человеческие фигуры, в которых будут отражены собирательные образы известных уральцев из разных сфер деятельности: театра, политики, музыки, литературы, производства и других. На фасаде дома Севастьянова будет размещён видеоряд инсталляций, представляющих портреты выдающихся жителей города и информацию о их деятельности.

По акватории пруда, словно бумажные кораблики, будут плавать платформы с диодными экранами, изображающими счастливые лица людей из прошлого и яркими перспективами будущего. Также на воде будет установлена сцена в виде куба, на которой в течение всего праздника будут проходить выступления артистов, музыкантов, танцоров и творческих коллективов уральской столицы.

По задумке авторов, медиа-парк будет иметь дивизорную структуру, то есть каждую неделю будет подключаться новый арт-объект, чтобы стать единым пространством ко Дню города.

Кроме этого, в праздничные дни во всех районах мегаполиса пройдут различные мероприятия: концерты, экскурсии, спортивные игры, квесты, а для детей будет подготовлена особая программа.

Участники мероприятия оценили масштабность и уникальность концепции празднования 300-летнего юбилея Екатеринбурга и высказали свои идеи – организовать экскурсионные автобусные маршруты для жителей и гостей уральской столицы по улицам мегаполиса, снять фильм о Екатеринбурге и написать гимн к юбилею города, а также предложить екатеринбуржцам сделать подарок городу, например, посадив 300 деревьев. Все предложения будут рассмотрены в рамках рабочих групп при подготовке к знаменательному событию.