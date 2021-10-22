Четыре стратегии в евро стали доступны в роботе-советнике приложения ВТБ Мои Инвестиции

ВТБ Капитал Инвестиции первыми в России запустили в роботе-советнике мобильного приложения ВТБ Мои Инвестиции стратегии в евро. Подключение и помощь робота-советника бесплатны.

Стратегии робота-советника в евро являются уникальным продутом для российского рынка. Портфели, формируемые в рамках первых трех стратегий, состоят из фонда еврооблигаций под управлением ВТБ Капитал Инвестиции и акций иностранных компаний в процентном соотношении, зависящем от риск-профиля. Ультраагрессивная стратегия – это стопроцентная аллокация в акциях иностранных компаний.

Рекомендуемый срок инвестиций от 1 года до 5 лет в зависимости от риск-профиля.

Робот-советник имеет еще 21 стратегию в рублях и долларах.

Есть 5 рублевых и 5 долларовых стратегий из акций и облигаций: ультраконсервативная, консервативная, сбалансированная, агрессивная и ультраагрессивная, а также одна долларовая стратегия из иностранных акций с высоким ESG-рейтингом.

На основе БПИФов от ВТБ Капитал Инвестиции у робота-советника имеется 9 стратегий: пять долларовых: ультраконсервативная, консервативная, сбалансированная, агрессивная и ультраагрессивная, а также четыре рублёвых: консервативная, сбалансированная, агрессивная и ультраагрессивная.

Для повышения доступности услуг инвестиционного консультирования в сентябре текущего года у стратегий робота-советника, сформированных из биржевых фондов под управлением ВТБ Капитал Инвестиции, был понижен порог входа до 5 тыс. рублей и $100.

Также у робота-советника есть стратегия, которая формируется с помощью искусственного интеллекта. Это единственная стратегия, которой управляют не люди, а алгоритм.

– Инвестиции в финансовые инструменты в евро при грамотном инвестподходе и приемлемом уровне риска могу обеспечить достаточно привлекательный уровень доходности. Особенно по сравнению со ставками депозитов в евро, которые находятся на очень низких уровнях. В связи с этим в нашем роботе-советнике мы запустили четыре новые стратегии в евро. Мы стремимся сделать услугу инвестиционного консультирования как можно более доступной и разнообразной. В настоящее время сервис робота-советника предлагает нашим клиентам 25 стратегий в рублях, долларах и евро с разными горизонтами инвестирования и уровнем риска. Услуги робота-советника совершенно бесплатны, а порог входа начинается с 5 тыс. рублей или $100. Динамика роста клиентской базы и объема активов под управлением робота-советника свидетельствует о востребованности данной услуги, – отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ.

Количество клиентов ВТБ Капитал Инвестиции, подключивших в мобильном приложении ВТБ Мои Инвестиции сервис робота-советника, с начала года выросло в 3 раза и превысило 55 тыс. человек в октябре 2021 года. Стоимость чистых активов под управлением робота-советника с начала года увеличилась вдвое – до более 36 млрд рублей.