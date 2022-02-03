Чиновникам Екатеринбурга урежут жалованье: правда ли это?

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Со 2 по 8 февраля 2022 года мэр Екатеринбурга «выходной»: у него отпуск. Однако перед тем, как отправиться восстанавливать силы, Алексей Орлов принял решений. Одно из них – снижение заработных плат чиновников. Ожидается, что они станут получать на 3% меньше.


Многие отнеслись к этому решению скептически, ведь о снижении окладов говорят уже третий год подряд. При этом все остается только на словах: определенную сумму зарплатного фонда «замораживают» и выплачивают только в конце года. Так произошло и в 2020, и в 2021. В конце 2022 станет понятно: было снижение очередным блефом или нет.


Тем временем люди в Екатеринбурге выстраиваются в огромные очереди в больницы.


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