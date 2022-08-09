Число ипотечных сделок клиентов ВТБ в Свердловской области выросло на 40%

Около 45% от общего объема выдач за семь месяцев текущего года приходится на льготные госпрограммы: ипотеку с господдержкой на новостройки и «семейную» ипотеку. Клиенты ВТБ получили по ним около 1,5 тысячи жилищных кредитов на сумму 4,6 млрд рублей.

Одним из заметных трендов года стал рост спроса жителей Свердловской области на «семейную» ипотеку. По сравнению с январем-июлем 2021 года объем выдач ВТБ по этой программе в регионе вырос в почти в 3,5 раза. Льготные кредиты получили порядка 600 семей, общая сумма выдач составила 2,2 млрд рублей. Также в июле ВТБ запустил собственную программу поддержки многодетных семей, которые могут оформить в банке жилищный кредит всего под 3%. Первые клиенты на Среднем Урале уже воспользовались этой программой.

Летом ВТБ также перезапустил рефинансирование ипотеки, чтобы помочь заемщикам снизить ставки по ранее оформленным кредитам по высоким ставкам. За это время банк провел в регионе сделки более чем на 220 млн рублей. Таким образом, многие клиенты уже смогли снизить свою платежную нагрузку почти вдвое. В настоящее время ставка по программе рефинансирования ВТБ составляет 9,9%. ВТБ развивает в регионе и госпрограмму ипотеки для ИТ-специалистов. Объем выдач по ней приблизился к 100 млн рублей.

«Мы наблюдаем стабильный рост ипотечного рынка в Свердловской области с мая. С точки зрения соотношения сделок на новостройки и вторичное жилье ситуация выравнивается: если в апреле на строящиеся объекты приходилось 68% ипотечных кредитов, то сейчас доля готового жилья в общем объеме выдач превышает 50%, как было и в самом начале года», — отмечает управляющий ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов.

В целом по России ВТБ с начала года выдал более 112 тысяч ипотечных кредитов на 510 млрд рублей. Каждая вторая сделка прошла на льготных условиях. Чаще всего заемщики оформляли кредиты в Московском регионе (более 201 млрд рублей), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (50,7 млрд рублей). В топ-5 субъектов по объему сделок также вошли Краснодарский край (24,5 млрд), Республика Татарстан (около 30 млрд) и Новосибирская область (14,7 млрд).

Несмотря на повышение активности заемщиков, в этом году ВТБ не ожидает повторения исторического рекорда продаж ипотечного рынка, который был установлен в 2021 г. По оценке банка, выдачи на рынке жилищных кредитов могут составить около 4,5-4,6 трлн рублей, что на 10% превысит результаты 2020 года. Размер ипотечного портфеля на рынке достигнет 14,8 трлн рублей, увеличившись по сравнению с началом года на 15%.

ВТБ – один из лидеров российского рынка ипотечного кредитования. В рамках собственных программ банка заёмщики могут оформить жилищный кредит от 9,9%. Минимальная ставка по ипотеке доступна с учетом дисконта 0,3 п.п. для клиентов, которые в ходе сделки используют сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации либо получают зарплату на карту ВТБ.

В рамках основной льготной программы на новостройки клиенты получить средства под 6,7% с учетом дисконта за использование сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке. Кредит в рамках «семейной ипотеки» банк предлагает от 5,7% (от 4,7% - в ДФО). IT-ипотека доступна от 4,7%, Дальневосточная – от 1,7%.