С начала 2021 года активы банка «Открытие» выросли на 192 млрд рублей (+7,4%) до 2,8 трлн рублей.
Кредитный портфель до вычета резервов в первом полугодии увеличился на 216 млрд рублей (+12,8%) до 1,9 трлн рублей. Доля кредитного портфеля за вычетом резервов в активах выросла до 59% на 1 июля 2021 года (52% на 1 июля 2020 года).
Кредитный портфель юридических лиц увеличился на 147 млрд рублей (+12,4%) до 1,3 трлн рублей. Объем выданных за 6 месяцев 2021 года кредитов корпоративным клиентам и клиентам сегмента малого и среднего бизнеса составил 671 млрд рублей, что на 37% выше, чем за годом ранее.
Рост кредитного портфеля физических лиц составил 69 млрд рублей (+13,9%) до 564 млрд рублей. С начала 2021 года банк выдал 166 млрд рублей розничных кредитов, что на 53% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Средства клиентов за 6 месяцев 2021 года увеличились на 94 млрд рублей (+4,9%) до 2,0 трлн рублей за счет роста средств юридических лиц на 97 млрд рублей (+10,3%) до 1 038 млрд рублей. Остатки средств на счетах физических лиц по итогам отчетного периода относительно стабильны и составляют 968 млрд рублей (-0,3%). По состоянию на 1 июля 2021 года доля текущих счетов в средствах клиентов составила 52% (39% на 1 января 2021 и 35% на 1 июля 2020 года).
Чистая прибыль банка по итогам 6 месяцев 2021 года составила 53,5 млрд рублей, что на 29,7 млрд рублей превышает результат за аналогичный период прошлого года.
Доходы банка от регулярной деятельности (чистые процентные и чистые комиссионные доходы) за первое полугодие 2021 года составили 56,3 млрд рублей по сравнению с 37,9 млрд рублей годом ранее (+49%). Динамика обусловлена в первую очередь ростом чистого процентного дохода за счет увеличения объемов кредитования и доли текущих счетов в средствах клиентов.
Операционные доходы банка до отчислений в резервы составили 92,5 млрд рублей, что на 44% выше результата за аналогичный период прошлого года (64,3 млрд рублей).
Операционные расходы за 6 месяцев 2021 года составили 33,7 млрд рублей, что выше показателя прошлого года на 2% и существенно ниже темпов годовой инфляции (6,5%).
Регуляторный капитал банка по итогам первого полугодия 2021 года составил 361,4 млрд рублей.
Нормативы достаточности капитала и ликвидности банк «Открытие» соблюдает с существенным запасом: по состоянию на 1 июля 2021 года Н1.0 составил 14,15% при пороговом значении 11,5% с учетом надбавок (13,97% на 1 января 2021 года), Н2 (норматив мгновенной ликвидности) — 113,2% при пороговом значении 15%, Н3 (норматив текущей ликвидности) — 124,7% при пороговом значении 50%.
- * Показатели рассчитаны по внутренней методике банка «Открытие» на неконсолидированной основе.
- Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.
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