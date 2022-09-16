Что будет с шенгенскими визами для россиян: как изменились условия получения

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Сервис поездок и путешествий Туту.ру рассказывает, как изменились условия получения шенгенских виз после отмены Евросоюзом упрощённого порядка.


Напомним, 12 сентября Евросоюз приостановил соглашение с Россией об упрощённой выдаче виз. Это означает, что увеличился пакет необходимых документов, срок их рассмотрения и также размер пошлины. Кроме того, теперь почти невозможно получить визу для многократного въезда.


Что такое «упрощённый порядок получения виз»?

Это соглашение между Россией и странами ЕС, которое действовало с 2007 года. По его условиям, время пребывания в европейских странах составляло до 90 дней в течение полугода, также можно было подавать на многократные визы сроком до 5 лет. Действовала единая стоимость оформления виз 35 € (и существовало несколько категорий, которым не нужно было платить), а перечень документов зависел от цели поездки (дипломат, турист, родственник, пациент, студент и т. д.).


В мае 2022 года Еврокомиссия полностью лишила российских чиновников любых привилегий, которые действовали ранее по упрощённому порядку. Дипломатов обязали предоставлять документальное подтверждение любых целей поездки и оплачивать визовый сбор в полном объёме — 80 €. Изначально сообщалось, что обычных граждан ограничения не коснутся.


Что изменилось для туристов?

Хорошая новость: визы продолжают оформлять, а с выданными ранее сейчас можно посещать страны Шенгенской зоны (кроме Эстонии, а с 19 сентября — Литвы, Латвии и Польши).

Плохая новость: процедура получения визы станет существенно сложнее, дольше и дороже. Ещё одна плохая новость: Чехия, Словакия, Бельгия, Польша, Нидерланды, Дания и страны Прибалтики больше не выдают туристические визы гражданам России.


Кроме того:

  • пошлина выросла с 35 до 80 € (полная плата за оформление шенгенской краткосрочной визы);
  • срок рассмотрения заявки увеличился с 10 до 45 дней, а то и до полугода;
  • у российских туристов будут запрашивать дополнительные документы (какие именно — не уточняется);
  • процент отказов, вероятно, значительно увеличится;
  • практически невозможно получить долгосрочные и многократные визы.
Да!
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