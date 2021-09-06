Что дает бизнесу цифровизация процессов

Современный бизнес во многом опирается на цифровые инструменты, которые позволяют в несколько раз ускорить и оптимизировать привычные процессы управления компанией. Но еще больше преимуществ обеспечивает следующий шаг — комплексное решение с программой цифровизации процессов. Почему оптовикам стоит рассмотреть возможность реализации такого проекта — рассказали специалисты компании AGORA.

Цифровизация процессов: преимущества для b2b

Цифровизация бизнес-процессов в b2b — это перенос всех процессов компании на электронную платформу, с пересмотром и оптимизацией алгоритма выполнения каждой операции. Для оптовых предприятий это означает следующие преимущества:

Автоматизация деятельности персонала — устранение «человеческого фактора», снижение числа ошибок и потерянных лидов или заказов, выполнение всех операций в несколько раз быстрее, с точным и предсказуемым результатом.

Повышение эффективности труда благодаря автоматизации всех рутинных, цикличных и однообразных операций. Также это позволяет освободить квалифицированных специалистов для более приоритетных задач.

Программная персонализация обслуживания клиентов с эффективной подстройкой под предпочтения клиентов и предложением шаблонов и товаров, учитывающих их предпочтения и предыдущие решения.

Оптимизация управления продажами без привлечения менеджеров по продажам с мгновенными уведомлениями об изменениях статуса заказов, необходимости согласования документов, информацией о появлении товара или доставке.

Обмен данными со сторонними решениями — учетными программами, документооборотом, управлением персоналом, обслуживанием клиентов, логистическими калькуляторами, различными каналами связи, другими торговыми площадками.

Возможность отслеживать проблемные места в процессе взаимодействия с клиентами или оформлении операций благодаря автоматической отчетности и аналитике, которая учитывает большие объемы вводных данных и предоставляет их в виде наглядных графиков и таблиц.

Эффективный маркетинг с цифровыми инструментами для работы с брошенными корзинами, стимулирования продаж неликвидов, быстрого обновления ассортимента каталога.

Снижение операционных затрат и повышение продаж за счет освобождения ресурсов персонала для поиска и привлечения новых клиентов.

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