Что делать при фиброзе печени?

Если фиброз железы обнаружен на ранней стадии, то печень может восстановиться без лечения. Возможно потребуется лечение, если фиброз разовьется до такой степени, что орган не сможет зажить самостоятельно. Некоторые причины не поддаются восстановлению, как например врожденные.

Вам могут прописать антивирусные средства, если причиной является фаг. Также может потребоваться лечение, чтобы уменьшить количество железа или других металлов в крови.

Пациент должен знать, что существуют противовирусные препараты прямого действия (ПППД, DAA) с входящими медвеществами:

Софосбувир;

Даклатасвир;

Ледипасвир;

Велпатасвир.

Которые успешно лечат гепатит С. Этот недуг, является одной из основных причин возникновения фиброза. Однако принимать самостоятельно DAA не рекомендуется. Курс должен назначит только врач, исходя из генотипа вируса, состояния печени и сопутствующих заболеваний. Принимать указанные медикаменты не составляет сложности. Таблетки принимаются раз в сутки и обильно запиваются водой. Дженерики подавляют штаммы 1-6. Также необходимо не прерывать лечение и не увеличивать дозу. Обязательно нужно следовать инструкции и рекомендации врача.

Софосбувир и Ледипасвир, купить по доступной цене, можно в онлайн-аптеке “Гелекси”

На Веласоф, цена подойдет для большинства пациентов, если его заказать на вышеуказанном сайте.

Что я могу сделать сам

Не пейте алкоголь. Спиртное повреждает печень и усугубляет фиброз.

Некоторые лекарства наносят вред органу. Например, ацетаминофен. Не принимайте безрецептурные медикаменты или растительные добавки, пока врач не скажет, что это нормально.

Поддерживайте здоровый вес. Лишняя масса увеличивает риск жировой болезни печени. Это приводит к фиброзу.

Аэробные упражнения 3 раза в неделю по 20–45 минут помогают уменьшить накопление жира в железе.

Ешьте разнообразную здоровую пищу. Примерами являются овощи, фрукты, цельнозерновой хлеб, нежирные молочные продукты, мясо и рыба, а также бобовые.

Проконсультируйтесь у доктора относительно необходимости придерживаться диеты.

Вам следует обратиться за неотложной помощью, если:

У вас одышка. Есть проблемы с ясностью мышления. Вы чувствуете головокружение или слабость. У вас дрожь, озноб и лихорадка. Вас рвет кровью или вы ее видите в испражнениях.

Когда необходимо обратиться в больницу: