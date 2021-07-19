Что такое карго-доставка из Китая, специфика и преимущества

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Карго – оптимизированный способ доставки товаров из-за границы. Он предполагает перевозку грузов в кратчайшие сроки с минимальными финансовыми затратами. Для компаний, которые сотрудничают с китайскими производителями, это хороший способ сэкономить на транспортировке грузов. Во внешнеторговой деятельности данное направление достаточно распространено, поскольку привлекает выгодой и эффективностью.


Особенности карго-доставки

Компании, которые специализируются на карго доставке, используют различные виды транспорта. Перевозка груза может быть осуществлена:

В случае необходимости несколько видов доставки могут быть скомбинированы.

Основные заказчики услуги – представители малого и среднего бизнеса, которым товар нужен был еще «вчера». Обычно это бизнесмены, которые занимаются оптовой или розничной продажей копий брендовой одежды, обуви, электроники, аксессуаров. Заказчики в этом случае получают товарную партию с минимальным пакетом документов.

К преимуществам карго относят:

  • сниженную стоимость грузоперевозки;
  • исключение потери груза;
  • оформление документации на отправление проходит по упрощенной схеме;
  • подходящий способ транспортировки крупногабаритного оборудования и товарных партий большого объема.

Многие грузополучатели называют карго самым прогрессивным видом доставки импортной продукции.

Что указано в документах на груз? Если осуществляется доставка карго, то бумаги содержат информацию о габаритах и весе товара. Никаких упаковочных листов, сертификатов и прочих официальных документов не прилагается. На таможне оплачивается лишь место, которое займет посылка, что существенно снижает транспортные издержки. Стоит отметить, что грузоперевозчики, работая по «серой схеме», принимают к отправлению только ту продукцию, которая разрешена ко ввозу на территорию Российской Федерации.

Компания Fialan предлагает услуги карго-доставки товаров из Китая в Россию. Эксперты возьмут на себя заполнение таможенной документации, которая позволит грузу пересечь несколько границ безопасно и быстро. Посредник гарантирует 100% сохранность отправления и соблюдение прописанных в договоре сроков прибытия на склад в городе получателя. Подробнее об услуге карго можно узнать на официальном сайте компании.

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