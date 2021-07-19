Что такое карго-доставка из Китая, специфика и преимущества

Особенности карго-доставки
Компании, которые специализируются на карго доставке, используют различные виды транспорта. Перевозка груза может быть осуществлена:
- самолетом;
- железнодорожным транспортом;
- морем;
- грузовым автомобилем.
В случае необходимости несколько видов доставки могут быть скомбинированы.
Основные заказчики услуги – представители малого и среднего бизнеса, которым товар нужен был еще «вчера». Обычно это бизнесмены, которые занимаются оптовой или розничной продажей копий брендовой одежды, обуви, электроники, аксессуаров. Заказчики в этом случае получают товарную партию с минимальным пакетом документов.
К преимуществам карго относят:
- сниженную стоимость грузоперевозки;
- исключение потери груза;
- оформление документации на отправление проходит по упрощенной схеме;
- подходящий способ транспортировки крупногабаритного оборудования и товарных партий большого объема.
Многие грузополучатели называют карго самым прогрессивным видом доставки импортной продукции.
Что указано в документах на груз? Если осуществляется доставка карго, то бумаги содержат информацию о габаритах и весе товара. Никаких упаковочных листов, сертификатов и прочих официальных документов не прилагается. На таможне оплачивается лишь место, которое займет посылка, что существенно снижает транспортные издержки. Стоит отметить, что грузоперевозчики, работая по «серой схеме», принимают к отправлению только ту продукцию, которая разрешена ко ввозу на территорию Российской Федерации.
Компания Fialan предлагает услуги карго-доставки товаров из Китая в Россию. Эксперты возьмут на себя заполнение таможенной документации, которая позволит грузу пересечь несколько границ безопасно и быстро. Посредник гарантирует 100% сохранность отправления и соблюдение прописанных в договоре сроков прибытия на склад в городе получателя. Подробнее об услуге карго можно узнать на официальном сайте компании.
Загрузка комментариев