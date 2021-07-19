Что такое карго-доставка из Китая, специфика и преимущества

Особенности карго-доставки

Компании, которые специализируются на карго доставке, используют различные виды транспорта. Перевозка груза может быть осуществлена:

В случае необходимости несколько видов доставки могут быть скомбинированы.

Основные заказчики услуги – представители малого и среднего бизнеса, которым товар нужен был еще «вчера». Обычно это бизнесмены, которые занимаются оптовой или розничной продажей копий брендовой одежды, обуви, электроники, аксессуаров. Заказчики в этом случае получают товарную партию с минимальным пакетом документов.

К преимуществам карго относят:

сниженную стоимость грузоперевозки;

исключение потери груза;

оформление документации на отправление проходит по упрощенной схеме;

подходящий способ транспортировки крупногабаритного оборудования и товарных партий большого объема.

Многие грузополучатели называют карго самым прогрессивным видом доставки импортной продукции.

Что указано в документах на груз? Если осуществляется доставка карго, то бумаги содержат информацию о габаритах и весе товара. Никаких упаковочных листов, сертификатов и прочих официальных документов не прилагается. На таможне оплачивается лишь место, которое займет посылка, что существенно снижает транспортные издержки. Стоит отметить, что грузоперевозчики, работая по «серой схеме», принимают к отправлению только ту продукцию, которая разрешена ко ввозу на территорию Российской Федерации.