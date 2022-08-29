Что такое маркетинговый аудит сайта?

Маркетинговый аудит сайта представляет собой анализ и мероприятия, определяющие эффективность коммерческого веб-ресурса. Результатом его проведения будет стратегия, способная повысить продуктивность бизнеса.
Проблема многих стартапов – отсутствие четких представлений о целях, задачах, способах продвижения создаваемого сайта. Поэтому 90 % интернет-проектов «гибнут», не прожив даже года. Но даже удачно вписавшийся в сетевые бизнес-процессы ресурс требует регулярного контроля. Каким бы современным ни был сайт в момент создания, со временем он теряет эффективность, а потому требует маркетингового аудита.
Цели и задачи маркетингового аудита веб-ресурса
Чтобы выяснить, что мешает развитию бизнес-проекта, процветанию компании, а также росту ее доходов, проводится маркетинговый аудит. Его основная цель – найти слабые места применявшейся маркетинговой стратегии, сравнивая ее с планированием конкурентов того же рыночного сегмента.
У маркетингового аудита ресурса следующие задачи:
- Выявление целей бизнеса.
- Оценка эффекта их достижения.
- Выяснение причин проблем.
- Предложение мер по их устранению.
Маркетинговый аудитор определяет ряд параметров, необходимых для увеличения отдачи анализируемого сайта:
- юзабилити, то есть удобство для пользователей;
- позицию ресурса;
- целевую аудиторию;
- самые посещаемые разделы;
- конверсию отдельных страниц;
- соответствие дизайна;
- качество контента: текстов, графики, видео;
- востребованность предлагаемых товаров;
- прибыльность рекламных мероприятий.
Чтобы провести детальное исследование сайта, выяснить его проблемы и потенциал, а также прозондировать интернет-ресурсы и рекламные компании конкурентов, нужно хорошо разбираться в способах продвижения в интернет-пространстве сайтов и рекламируемых продуктов.
Выбор маркетингового аудитора сайта
От специалиста такого рода требуется высочайшая квалификация и тщательность при выполнении работы. Поэтому его услуги предпочтительнее заказывать соответствующей компании.
Digital-маркетинговое агентство https://roob.in/marketingovyij-audit-sajta прекрасно зарекомендовало себя использованием в своей деятельности технологий цифрового маркетинга, индивидуальным подходом к клиенту, выбором наиболее подходящей для конкретного заказа стратегии продвижения.
Результатом сотрудничества станут изменения, необходимые для вашего ресурса:
- вырастет посещаемость сайта;
- увеличится число обращений в компанию;
- станет более узнаваемым бренд;
- улучшится дизайн;
- возрастут продажи.
В дальнейшем агентство обеспечит консультации и поддержку на любых этапах развития бизнес-проекта и будет способствовать его максимальной успешности.
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