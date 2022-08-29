Что такое маркетинговый аудит сайта?

Маркетинговый аудит сайта представляет собой анализ и мероприятия, определяющие эффективность коммерческого веб-ресурса. Результатом его проведения будет стратегия, способная повысить продуктивность бизнеса.



Проблема многих стартапов – отсутствие четких представлений о целях, задачах, способах продвижения создаваемого сайта. Поэтому 90 % интернет-проектов «гибнут», не прожив даже года. Но даже удачно вписавшийся в сетевые бизнес-процессы ресурс требует регулярного контроля. Каким бы современным ни был сайт в момент создания, со временем он теряет эффективность, а потому требует маркетингового аудита.

Цели и задачи маркетингового аудита веб-ресурса

Чтобы выяснить, что мешает развитию бизнес-проекта, процветанию компании, а также росту ее доходов, проводится маркетинговый аудит. Его основная цель – найти слабые места применявшейся маркетинговой стратегии, сравнивая ее с планированием конкурентов того же рыночного сегмента.



У маркетингового аудита ресурса следующие задачи:

Выявление целей бизнеса. Оценка эффекта их достижения. Выяснение причин проблем. Предложение мер по их устранению.

Маркетинговый аудитор определяет ряд параметров, необходимых для увеличения отдачи анализируемого сайта:

юзабилити, то есть удобство для пользователей;

позицию ресурса;

целевую аудиторию;

самые посещаемые разделы;

конверсию отдельных страниц;

соответствие дизайна;

качество контента: текстов, графики, видео;

востребованность предлагаемых товаров;

прибыльность рекламных мероприятий.

Чтобы провести детальное исследование сайта, выяснить его проблемы и потенциал, а также прозондировать интернет-ресурсы и рекламные компании конкурентов, нужно хорошо разбираться в способах продвижения в интернет-пространстве сайтов и рекламируемых продуктов.

Выбор маркетингового аудитора сайта

От специалиста такого рода требуется высочайшая квалификация и тщательность при выполнении работы. Поэтому его услуги предпочтительнее заказывать соответствующей компании.



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Результатом сотрудничества станут изменения, необходимые для вашего ресурса:

вырастет посещаемость сайта;

увеличится число обращений в компанию;

станет более узнаваемым бренд;

улучшится дизайн;

возрастут продажи.

В дальнейшем агентство обеспечит консультации и поддержку на любых этапах развития бизнес-проекта и будет способствовать его максимальной успешности.