Что такое маркетинговый аудит сайта?

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Маркетинговым аудитом сайта является полный анализ его состояния, определение проблем, выработка мер по их устранению, развитию эффективности веб-ресурса, конкурентоспособности и продуктивности бизнеса.


Маркетинговый аудит сайта представляет собой анализ и мероприятия, определяющие эффективность коммерческого веб-ресурса. Результатом его проведения будет стратегия, способная повысить продуктивность бизнеса.

Проблема многих стартапов – отсутствие четких представлений о целях, задачах, способах продвижения создаваемого сайта. Поэтому 90 % интернет-проектов «гибнут», не прожив даже года. Но даже удачно вписавшийся в сетевые бизнес-процессы ресурс требует регулярного контроля. Каким бы современным ни был сайт в момент создания, со временем он теряет эффективность, а потому требует маркетингового аудита.

Цели и задачи маркетингового аудита веб-ресурса

Чтобы выяснить, что мешает развитию бизнес-проекта, процветанию компании, а также росту ее доходов, проводится маркетинговый аудит. Его основная цель – найти слабые места применявшейся маркетинговой стратегии, сравнивая ее с планированием конкурентов того же рыночного сегмента.

У маркетингового аудита ресурса следующие задачи:

  1. Выявление целей бизнеса.
  2. Оценка эффекта их достижения.
  3. Выяснение причин проблем.
  4. Предложение мер по их устранению.

Маркетинговый аудитор определяет ряд параметров, необходимых для увеличения отдачи анализируемого сайта:

  • юзабилити, то есть удобство для пользователей;
  • позицию ресурса;
  • целевую аудиторию;
  • самые посещаемые разделы;
  • конверсию отдельных страниц;
  • соответствие дизайна;
  • качество контента: текстов, графики, видео;
  • востребованность предлагаемых товаров;
  • прибыльность рекламных мероприятий.

Чтобы провести детальное исследование сайта, выяснить его проблемы и потенциал, а также прозондировать интернет-ресурсы и рекламные компании конкурентов, нужно хорошо разбираться в способах продвижения в интернет-пространстве сайтов и рекламируемых продуктов.

Выбор маркетингового аудитора сайта

От специалиста такого рода требуется высочайшая квалификация и тщательность при выполнении работы. Поэтому его услуги предпочтительнее заказывать соответствующей компании.

Digital-маркетинговое агентство https://roob.in/marketingovyij-audit-sajta прекрасно зарекомендовало себя использованием в своей деятельности технологий цифрового маркетинга, индивидуальным подходом к клиенту, выбором наиболее подходящей для конкретного заказа стратегии продвижения.

Результатом сотрудничества станут изменения, необходимые для вашего ресурса:

  • вырастет посещаемость сайта;
  • увеличится число обращений в компанию;
  • станет более узнаваемым бренд;
  • улучшится дизайн;
  • возрастут продажи.

В дальнейшем агентство обеспечит консультации и поддержку на любых этапах развития бизнес-проекта и будет способствовать его максимальной успешности.

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