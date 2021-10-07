Что такое тактические ботинки?

Тактическая обувь - это обувь, предназначенная в основном для силовых структур. Таким образом, это специальная обувь, которая требует гораздо большего, чем обычная обувь. Если мы установим для себя иерархию обуви, тактическая обувь будет в верхней части списка. На сайте вы найдете тактические ботинки на любой вкус.

Чем отличаются тактические ботинки?

Поскольку это верхняя часть обувной пищевой лестницы, обувь этого типа рассчитана на то, чтобы выдерживать даже самые тяжелые условия. В их случае вы также можете ожидать лучшего качества самого изготовления. Мы говорим здесь о большей заботе о качестве швов и нитей, склейке и клеях, а также о больших усилиях, направленных на то, чтобы решения работали наилучшим образом в долгосрочной перспективе.

Материал

Тактические ботинки изготавливаются из различных материалов.

Сегодня тактические ботинки обычно представляют собой смесь нескольких материалов высочайшего качества. Правильно выделанная кожа по-прежнему остается доминирующей. Тяжелые ботинки могут быть полностью кожаными снаружи или иметь вставки из материала в местах, подверженных частому сгибанию. Также можно наблюдать тенденцию усиления определенных частей обуви дополнительными элементами. Саму кожу также можно дубить различными способами. Производители также много экспериментируют с искусственными материалами, и, откровенно говоря, используемый материал зависит от того, где будет использоваться целевая обувь.

В случае обуви для более теплого климата используемый материал будет характеризоваться большей воздухопроницаемостью, отводом пота, а сама обувь может иметь дополнительные «вентиляционные отверстия».

В ассортименте интернет-магазина militarka вы можете найти полевую форму для солдат. Безусловно, необходимым дополнением к любой форме является соответствующая военная обувь. Поэтому интернет-магазин не мог пропустить широкий ассортимент военной тактической обуви. У них есть модели в классическом черном, темно-коричневом и песочном вариантах, которые идеально сочетаются с камуфляжной формой. Стоит подчеркнуть, что представленные модели обуви идеально подходят для работы в сложных условиях. Они оснащены инновационной системой регулировки (iCS), которая позволяет изменять уровень жесткости обуви, а также боковой угол ступни. Благодаря этому обувь может быть еще лучше адаптирована к ноге солдата польской армии и значительно повысить комфорт использования.