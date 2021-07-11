Что за анализ мочевина

Мочевина – это продукт метаболизма белков, который содержит азот, именно в его составе азот удаляется из организма.

Анализ на мочевину в клинической практике обычно назначают вместе с тестом на креатинин, так как в этом случае полученные результаты более информативны для диагностики заболеваний. Его назначают, чтобы оценить функцию почек у пациентов с различными заболеваниями, в ходе диагностики поражений этих органов, для мониторинга их лечения.

Что такое мочевина

В организме метаболизированный азот, который образуется при распаде белков и их переработке, присутствует в виде аммиака. После его соединения с углекислым газом в печени образуется мочевина. Затем она попадает в кровоток, с которым транспортируется в почки, фильтруется ими и в составе мочи выводится из организма.

Уровень мочевины повышается в случае гибели большого количества клеток, нарушения работы почек и чрезмерно быстрого распада белков. Также ее количество в крови увеличивается при некоторых гормональных нарушениях, лихорадочных состояниях, обострении сахарного диабета.

Когда назначают обследование

Определение количества этого вещества входит в комплекс лабораторных исследований перед госпитализацией, планированием длительного приема лекарственных препаратов, которые могут оказать на состояние почек негативное действие, при обследовании пациентов с неспецифическими жалобами.

Данный тест обязательно необходимо пройти пациентам, у которых наблюдаются характерные симптомы нарушений работы почек. К ним относятся уменьшение диуреза, изменение цвета мочи, отечность, быстрая утомляемость, болевые ощущения в области поясницы, нарушения сна, снижение аппетита, высокое давление.

Тест на мочевину назначают пациентам с ранее выявленными заболеваниями почек, а также в случае высокого риска развития патологий этих органов (например, при наличии сахарного диабета). В таких случаях периодичность проведения обследования врач определяет индивидуально для каждого пациента.

Что означают результаты анализов

В крови постоянно присутствует некоторое количество мочевины. Ее уровень оценивают с учетом количества креатинина. Норма определяется в зависимости от пола пациента и его возраста (для детей различных возрастных групп установлены собственные референсные значения).

На проблемы со здоровьем указывает как повышение уровня мочевины, так и его снижение. Повышение показателей может быть связано с поражением почек, патологиями мочевыводящих путей, сахарным диабетом, кровотечением в ЖКТ. Показатели ниже нормы наблюдаются у пациентов с заболеваниями печени, а также в случаях нарушения всасывания питательных веществ в кишечнике. Для точной диагностики назначают комплексное обследование.

В некоторых случаях отклонение уровня мочевины от нормы не связано с наличием заболеваний. Например, на него оказывает значительное влияние повседневный рацион питания. Переизбыток в нем белковой пищи приводит к повышению количества мочевины, а диеты и голодание – к снижению показателей.

Как подготовиться к исследованию

Биоматериалом для данного теста служит капиллярная или венозная кровь. Ее необходимо сдавать натощак. Пищу нельзя употреблять в течение 8-12 часов, поэтому оптимальное время для посещения лаборатории – утренние часы. За полчаса до сдачи крови важно отказаться от курения, избегать стрессовых ситуаций, существенных физических нагрузок.

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