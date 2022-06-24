CRM для стоматологической клиники

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Сегодня уже большинство продвинутых и процветающих в плане бизнеса стоматологических клиник оснащены системами CRM. Казалось бы, как настолько разные сферы — врачебная и IT — могут сосуществовать вместе и приносить друг другу пользу. Тем не менее CRM-система играет огромную роль для стоматологии, являясь своего рода основой для всех процессов, начиная от звонка клиента с вопросом о стоимости лечения и спектре услуг и заканчивая оформлением всех необходимых документов.

Автоматизация стоматологии

Деятельность любой стоматологии напрямую связана с работой с сотнями пациентов, которые могут забыть о записи на прием, а CRM-система им об этом напомнит. Также нужно держать постоянную связь с контрагентами — начиная от поставщиков расходников и материалов и заканчивая корпоративными клиентами. Именно поэтому CRM для стоматологий практически незаменима.


Работа с клиентами

Ведение клиентской базы — это не просто перечень посетителей клиники. В стоматологии важно все — выставление счетов, карточки с рентгеновскими снимками и указанием времени их проведения, другие медицинские сведения, к которым могут относиться серьезные заболевания клиента, являющиеся противопоказанием к осуществлению той или иной процедуры. Особенно это важно при продолжительном лечении.


Зубная формула

Это система, позволяющая отслеживать картину состояния и лечения зубов каждого пациента в отдельности. В нее занесена история лечения каждого зуба в мельчайших подробностях.</p>


Работа со страховыми компаниями

CRM-система дает возможность составлять, адаптировать под текущее время списки держателей страховых полисов на основании следующих данных:

  • территориальности;
  • страхового агента.

Программа не просто объединяет CRM и МИС, но и дает возможность анализировать полученные сведения, прогнозировать все процессы, происходящие в клинике. В системе можно узнать многое о пациенте — ребенок он или взрослый, где работает, а также позволяет записывать на конкретную дату или к определенному специалисту. Учет финансов</p>


Используя CRM-систему, руководство клиники всегда может видеть соотношение доходов и расходов. В системе предусмотрена настройка шаблонов отчетности, их добавление, изменение и удаление.</p>


Также здесь легко планировать рабочий график сотрудников — посменную работу врачей, медсестер, административного персонала.


Помимо договоров и счетов на оплату, существует возможность заполнения массы документов, представленных в виде шаблонов с возможностью автозаполнения.


Проведение маркетинговых мероприятий

Любая бонусная программа, которую предлагает стоматологическая клиника, требует строгого учета и быстрого расчета стоимости конечных услуг. В CRM-системе фиксируются все посещения кабинета стоматолога, что очень важно для определения будущей скидки.


Ведение аналитики о работе стоматологии

Основное преимущество CRM https://stoma1c.ru заключается в том, что здесь существует возможность оптимизировать все бизнес-процессы. В системе хранится полная информация о работе конкретного предприятия, что позволяет формировать любые виды отчетности и анализировать преимущества и недостатки функционирования компании в целом.

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