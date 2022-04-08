Давайте знакомиться! Детские сады приглашают родителей на День открытых дверей

В этот день родители дошколят могут узнать информацию по вопросам комплектования детсадов на следующий учебный год, познакомиться с правилами зачисления в учреждение, а также получить консультации педагогов-психологов, учителей-логопедов и других специалистов.

Форма проведения мероприятия определяется руководителем дошкольного учреждения в соответствии с эпидемиологической ситуацией: очная или дистанционная. Информацию по конкретному детскому саду можно получить на его сайте. Найти интересующее учреждение и его контакты можно на Официальном портале Екатеринбурга .

В случае проведения мероприятия в онлайн-формате можно получить консультацию по любому интересующему вопросу, позвонив по телефону детского сада с 10:00 до 13:00 часов.

Уточнить перечень учреждений, которые проводят День открытых дверей в очной форме, можно в Департаменте образования Администрации города Екатеринбурга 8 апреля 2022 по телефону: 8 (343) 304-12-56.

Отметим, сегодня в Екатеринбурге действуют 347 детских садов, расположенных в 457 зданиях. В учреждениях обучается 84 тысячи 589 дошкольников в возрасте от полутора до 7 лет.