День холоднее ночи: синоптики рассказали о предстоящей погоде на Урале

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Бабье лето не спешит в Свердловскую область

Екатеринбургский эксперт в метеорологии Алексей Пулин заявил, что в ближайшие выходные потепления ждать не стоит. Наоборот, всем нужно срочно утепляться и не забывать надевать шапку перед выходом из дома.

— В четверг, 9 сентября, дневная температура существенно не повысится. Это связано со значительной облачностью, препятствующей прогреву воздуха, и с обусловленными циклоном осадками. В пятницу днём центр циклона будет около Ханты-Мансийска. К этому моменту область влияния холода достигнет Среднего Урала, снова начнётся адвекция арктического воздуха. Так что 10 сентября возможен обратный ход температуры — это когда день холоднее ночи, - цитирует эксперта E1.RU.

"Уралгидрометцентр" сообщает, что сегодня, 9 сентября, в Екатеринбурге воздух прогреется до +13-15 градусов. Облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду.


В пятницу, 10 сентября, в первой половине суток ожидается небольшое похолодание до +10-12, а вот ночь будет довольно прохладной - всего +4-6. Облачно, дождь. Ветер западный, северо-западный 5-10 метров в секунду.


В субботу, 11 сентября, днём столбик ртутного столба поднимется до +9 градусов тепла. Ночью достигнет отметки в 3-5 градусов. Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный 5-10 метров в секунду, с порывами до 13 метров в секунду.


Напомним, старт отопительного сезона будет дан 15 сентября. Мэр Екатеринбурга уже подписал соответствующее постановление. Однако градоначальник подчеркнул, что батареи могут заработать даже раньше, если погода будет слишком прохладной.


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