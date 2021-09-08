Депутат Алексей Вихарев отправил носилки и техсредства для проведения спасательных операций

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Депутат Екатеринбургской городской Думы Алексей Вихарев, руководитель медицинской фракции, отправил очередную помощь военнослужащим. В этот раз он передал необходимые на территории проведения спецоперации технические средства и тактические носилки для переноски раненых.

- Медицинская фракция помогает нашим солдатам, которые участвует в специальной операции. До этого мы отправляли машины с гуманитарной помощью, сегодня мы передали носилки и необходимое оборудование для проведения спасательных операций, - рассказал руководитель медфракции Алексей Вихарев.

Тактические носилки «Фома-180» (разработка военного врача Юрия Евича) изготовлены в Екатеринбурге – в мастерской, организованной на базе театра «Шарманка». Волонтеры во главе с руководителем театра Ларисой Абашевой сами закупают материалы и шьют носилки двух видов – тканевые и по типу «авоськи» из собранных определенным способом строп.

- На носилки есть спрос, у нас их постоянно заказывают. Но для того, чтобы выполнить эти «заказы» нужны и волонтеры, и денежные средства. Месяц назад мы обратились к депутату Алексею Вихареву, он выделил нам 200 тысяч рублей. На эти средства уже закуплены материалы и сшиты более 250 носилок, работа продолжается, - рассказала руководитель театра и волонтер Лариса Абашева.

Полезный груз уже отправился к месту службы. Перед отправкой Алексей Вихарев привез носилки в воинскую часть города, где военнослужащие их испытали и одобрили. Во время встречи также руководитель медфракции передал военнослужащим специализированные технические устройства.


- Самое главное сейчас – это здоровье и безопасность наших ребят. Мы и дальше будем делать все, чтобы поддержать их. Ведь им очень важно чувствовать заботу и поддержку вдали от дома, - отметил Алексей Вихарев.

Напомним, что ранее депутаты медфракции организовано сдали кровь для военнослужащих. Недавно Алексей Вихарев совместно с депутатами Дмитрием Николаевым и Александром Колесниковым собрали и отправили машины с гуманитарной помощью на территорию проведения спецоперации. Также Алексей Вихарев предоставил необходимые медицинские средства для лечения раненных солдат одному из екатеринбургских госпиталей.

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