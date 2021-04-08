Депутат Алексей Вихарев продолжает помогать жителям Екатеринбурга на онлайн-приёмах.

📨 Пишут люди и на почту. Каждый день получаю десятки обращений. В каждом случае стараюсь разобраться.

Что волновало людей на этой неделе?

С приходом оттепели получил много обращений о протекающих крышах.

😥 Например, в доме по ул. Стачек, 21 в две квартиры попадает вода с крыши. Интересно, что крыша находится на гарантии, так как в 2018 году в доме был проведён капитальный ремонт. Но ремонтировать кровлю никто не торопится, так как службы не могут договориться о том, крыша изначально была сделана некачественно или получила дефекты в процессе эксплуатации.

😓 Похожая ситуация на Старых Большевиков, 16. У Резеды затопило квартиру сначала в марте, затем и в апреле. Она обратилась в управляющую компанию, вместе со специалистами поднялась на чердак, обнаружили место течи. Только устранять её не стали, так как крыша тоже на гарантии после капремонта. От воды мокнет несущая стена в квартире и снаружи дома, в итоге отпала штукатурка с обеих сторон.

😰 Светлана пожаловалась на постоянные протечки с крыши в местах общего пользования и в квартире. Живёт женщина с дочкой в доме по ул. Первомайской, 76. Капитальный ремонт в доме прошёл в 2019 году. На следующий год в квартире случился сильнейший потоп. После жалоб женщины так и не была починена кровля. Этой весной ситуация повторяется, с потолка в квартире бежит.

Светлана уже в отчаянии, готова судиться с недобросовестными подрядчиками, которые делали капитальный ремонт, но уверена, что тяжба затянется.

🤨 Направлю запросы в Региональный Фонд содействия капитальному ремонту, выясню, как жителям добиться восстановления кровель по гарантии. А то вообще некрасиво получается: деньги собирают регулярно, а качество через одно место…

Буду контролировать.

🛶 Лилия пожаловалась на большие лужи возле дома по ул. Краснофлотцев, 23. Чтобы их обойти, люди выходят на дорогу, а это опасно для жизни. Обращусь в администрацию Орджоникидзевского района, выясним, топит тротуары на придомовой территории или с внешней стороны здания. Тогда поймём, кто должен принимать меры.

🌳 Артур просит благоустроить территорию Калиновского лесопарка для прогулок местных жителей. Опечален, что по «тропе здоровья» в лесу невозможно гулять с детьми, вылетают лыжники, кричат, что люди портят лыжню. Мужчина недоумевает, почему для спортсменов созданы условия, а для пешеходов – нет. Он предлагает очистить лесопарк от свалок, установить указатели, урны, скамейки.

Узнаю о планах благоустройства лесопарка в администрации города.