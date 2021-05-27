Депутат гордумы Алексей Вихарев принял участие в муниципальной экологической акции по благоустройству стелы «Европа-Азия».

Подготовка к субботнику у обелиска на Новомосковском тракте началась сразу после майских праздников. В выходные 14 и 15 мая Алексей Вихарев организовал работу бригады, которая разобрала деревянные помосты со столами, множество скамеек, беседку на территории возле стелы. Весь мусор был собран, а затем вывезен сотрудниками муниципального предприятия «Спецавтобаза».

– Подключился к экологической акции, которую организовала администрация Екатеринбурга. Считаю, что места притяжения горожан, гостей Екатеринбурга должны быть современными и чистыми. Стела «Европа-Азия» – наша визитная карточка, которая должна соответствовать городу.

Мы уже вывезли от обелиска большое количество мусора, а новые кусты сирени украсили территорию, – рассказал депутат Екатеринбургской городской Думы Алексей Вихарев.

Сегодня возле стелы глава города Алексей Орлов высадил саженцы сирени, а также здесь установили антивандальные лавочки «Умная среда» из переработанного пластика и урны. Провели субботник активисты «Сима-ленда» и волонтёры. Среди прочего на границе частей света появился новый арт-объект для молодожёнов и контейнеры для раздельного сбора мусора.