Депутат медфракции Михаил Вечкензин помог двум больницам на окраине Екатеринбурга

Передал поликлинике шесть рециркуляторов для дезинфекции воздуха. Их преимущество в том, что они работают в течение всего дня. И, главное, - их можно включать в присутствии людей. А это очень важно. Особенно сейчас, когда за день через поликлинику проходит порядка 200 человек с разными простудными симптомами.