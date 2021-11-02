Депутат медфракции Михаил Вечкензин помог двум больницам на окраине Екатеринбурга

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Теперь в одной из поликлиник в микрорайоне Исток появились устройства для дезинфекции воздуха.

В Екатеринбурге депутат медицинской фракции Михаил Вечкензин помог установить в одной из поликлиник отдаленного микрорайона Исток новое оборудование. Благодаря ему в больнице появились бактерицидные рециркуляторы. Устройства установили в кабинетах терапевтов и в коридорах больницы. Они будут обеззараживать воздух, в том числе и от коронавируса.

Передал поликлинике шесть рециркуляторов для дезинфекции воздуха. Их преимущество в том, что они работают в течение всего дня. И, главное, - их можно включать в присутствии людей. А это очень важно. Особенно сейчас, когда за день через поликлинику проходит порядка 200 человек с разными простудными симптомами.

рассказал НАШЕЙ Михаил Вечкензин.

Жители микрорайона сами обратились к депутату, узнав от врачей о проблеме. До этого в больнице были установлены ультрафиолетовые лампы, включать их можно было только в пустых помещениях, без людей. Эффективность старого прибора в разы меньше новых рециркуляторов.

  • В июне 2021 года Михаил Вечкензин передал филиалу поликлиники №2 ЦГКБ №1 в Истоке холодильник для хранения вакцины "Спутник V". Благодаря чему прививочный кабинет в Истоке стал работать ежедневно. Кроме того, под опекой депутата больница в Компрессорном, месяц назад он купил для врачей спирограф, тонометры, небулайзеры и индикаторы внутриглазного давления – все это оборудование используется во время приемов и для проведения диспансеризации.

Мы, активисты совета ветеранов, узнали, что есть такая проблема. Обратились к нашему городскому депутату Михаилу Вечкензину, и он очень быстро отреагировал на нашу просьбу. Маски мы носим и расстояние стараемся соблюдать, но все-таки с таким специализированным оборудованием безопаснее и спокойнее.

подчеркнула активист совета ветеранов микрорайона Ольга Щипачева.
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Параллельно помощи медицинским учреждениям депутаты продолжают проводить выездную вакцинацию от коронавируса. Анастасия Немец и Николай Смирнягин третью неделю проводят вакцинацию в Академическом районе, Дмитрий Николаев – организует дворовую вакцинацию в Пионерском микрорайоне. При поддержке Алексея Вихарева началась вакцинация в торговом центре "VEER Mall": депутат предоставил шатры и мебель для проведения процедуры, оплатил работу волонтеров и охраны.

Раньше мы вакцинировали во дворах жилых домов, в общественных приёмных депутатов. Сегодня мы переехали в торговые центры, потому что на улице стало холодно. Планируем вакцинировать около 20-ти тысяч человек до конца года. Цифра существенная, но тем не менее работа понятная. Будем продолжать эту важную работу, цель – чтобы наши граждане поскорее приобрели коллективный иммунитет.

рассказал НАШЕЙ глава медицинской фракции гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев.

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