Депутат медфракции Михаил Вечкензин помог в оборудовании кабинета диспансеризации в поликлинике Екатеринбурга

Он приобрел недостающее оборудование: бесконтактные термометры и пульсоксиметры. Также депутат передал поликлинике восемь бактерицидных рециркуляторов для обеззараживания воздуха – их разместили в коридорах и кабинетах, где ведутся приемы.

Кабинет диспансеризации в этой поликлинике открывается после перерыва – ранее практически все помещения были отданы под приемы больных коронавирусом и сезонными ОРВИ. Сегодня, когда заболеваемость пошла на спад, появилась возможность вернуться к активному проведению профилактического обследования.

– В кабинете диспансеризации пациенты проходят первичный осмотр. С помощью пульсоксиметров им измеряют уровень сатурации (кислорода в крови), с помощью бесконтактных градусников – температуру. Проверяют пульс и давление, делают кардиограмму, вычисляют индекс массы тела. При необходимости выдают талоны на анализы и направления к узким специалистам. Удобно, что людям не нужно ходить по разным кабинетам, весь осмотр проводится в одном месте за один прием. Всё пациенты приходят по предварительной записи, - отметила заведующая поликлиникой Елена Михайловна Гребенюкова.

Людям, ранее переболевшим коронавирусом, назначают дополнительное обследование. В этом случае пригождается оборудование, подаренное Михаилом Вечкензиным в конце прошлого года. Это – спирограф (для измерения объема легких), индикаторы внутриглазного давления (с его помощью изучают риски глаукомы и других заболеваний глаз), тонометры и ингаляторы.

– В последние месяцы наблюдается спад заболеваемости коронавируса и сезонных ОРВИ. И это «затишье» нужно использовать с максимальной пользой для здоровья населения. Например, проводить диспансеризацию, которая поможет узнать о начинающейся болезни и предупредить ее развитие. Сегодня проводится еще и расширенное обследование для переболевших COVID-19. Поэтому медики обращаются к депутатам медфракции с просьбой приобрести необходимое для этого оборудование. Мы по мере сил и возможностей стараемся им помочь в решении актуальных вопросов, - рассказал Михаил Вечкензин.

Напомним, что о важности диспансеризации депутаты медицинской фракции говорили на недавнем заседании. Тогда медики обратились к председателю депутатской группы Алексею Вихареву.

– На выездном заседании медицинской фракции в городской больнице № 23 получили запрос от медиков на новое для нас направление. С врачами опробуем формат выездной диспансеризации, как это было с вакцинацией во дворах. Важно привлечь внимание к обследованиям работающей молодёжи от 20 до 40 лет, они редко бывают в больницах, ссылаются на нехватку времени. Чек-ап позволит на ранних стадиях выявлять заболевания, принимать профилактические меры. Важно обследоваться и тем, кто переболел Covid-19, и людям старшего поколения. Сейчас мы прорабатываем варианты, как сделать обследование более доступным и удобным для жителей, - прокомментировал лидер медфракции Алексей Вихарев.

Отметим, что сегодня в медицинскую фракцию входит 13 депутатов – это самое многочисленное депутатское объединение гордумы Екатеринбурга. В официальном составе: Алексей Вихарев, Михаил Вечкензин, Дмитрий Николаев, Алексей Мещеряков, Анастасия Немец, Виктор Тестов, Виктория Ивачева, Александр Караваев, Владимир Козлов, Антон Швалев, Антон Гусев, Роман Ступников, Руслан Камалетдинов.