Депутатам Екатеринбурга разрешили состоять сразу в нескольких группах

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Например, в группе помощи городским больницам.

Сегодня, 23 ноября, на заседании городской думы Екатеринбурга практически единогласно решили разрешить депутатам состоять в нескольких фракциях одновременно. Теперь желающие помогать больницам беспрепятственно смогут вступить в медицинскую фракцию, возглавляемую Алексеем Вихаревым.

Из-за этого дурацкого запрета многие желающие помогать больницам не могли официально войти в медицинскую фракцию. Кто-то уже состоял в женской фракции, кто-то ранее вошел в группу поддержки Академического района. Но, даже несмотря на эти формальные запреты, депутаты активно включились в работу медицинской фракции и оказали огромную помощь в организации вакцинации во дворах. Помогали и продолжают помогать больницам и поликлиникам в особо сложное для медицины время. Тратили собственные деньги. Сегодня здравый смысл победил бюрократию и формализм. Большинство депутатов поддержали мою инициативу и дали возможность всем желающим работать в нескольких депутатских группах.

Рассказал на своей странице в Facebook Алексей Вихарев.

Депутаты, которые не смотря на запрет помогали медицинской фракции в организации пунктов вакцинации и других мероприятиях, до этого не могли полноценно вносить предложения и голосовать на заседаниях думы.

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