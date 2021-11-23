Депутатам Екатеринбурга разрешили состоять сразу в нескольких группах

Из-за этого дурацкого запрета многие желающие помогать больницам не могли официально войти в медицинскую фракцию. Кто-то уже состоял в женской фракции, кто-то ранее вошел в группу поддержки Академического района. Но, даже несмотря на эти формальные запреты, депутаты активно включились в работу медицинской фракции и оказали огромную помощь в организации вакцинации во дворах. Помогали и продолжают помогать больницам и поликлиникам в особо сложное для медицины время. Тратили собственные деньги. Сегодня здравый смысл победил бюрократию и формализм. Большинство депутатов поддержали мою инициативу и дали возможность всем желающим работать в нескольких депутатских группах.