Депутатам Екатеринбурга разрешили состоять сразу в нескольких группах

Сегодня, 23 ноября, на заседании городской думы Екатеринбурга практически единогласно решили разрешить депутатам состоять в нескольких фракциях одновременно. Теперь желающие помогать больницам беспрепятственно смогут вступить в медицинскую фракцию, возглавляемую Алексеем Вихаревым.
Из-за этого дурацкого запрета многие желающие помогать больницам не могли официально войти в медицинскую фракцию. Кто-то уже состоял в женской фракции, кто-то ранее вошел в группу поддержки Академического района. Но, даже несмотря на эти формальные запреты, депутаты активно включились в работу медицинской фракции и оказали огромную помощь в организации вакцинации во дворах. Помогали и продолжают помогать больницам и поликлиникам в особо сложное для медицины время. Тратили собственные деньги. Сегодня здравый смысл победил бюрократию и формализм. Большинство депутатов поддержали мою инициативу и дали возможность всем желающим работать в нескольких депутатских группах.
Депутаты, которые не смотря на запрет помогали медицинской фракции в организации пунктов вакцинации и других мероприятиях, до этого не могли полноценно вносить предложения и голосовать на заседаниях думы.
- Почти 60% жителей Екатеринбурга уже поставили прививку от коронавируса.
- После введения QR-кодов в регионе темпы заболеваемости коронавирусом снизились в 120 раз.
- Кому и когда нужна реабилитация после коронавируса, и как на нее записаться.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!
Загрузка комментариев