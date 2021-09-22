Депутаты медфракции дарят больницам оборудование и организуют выездные пункты диспансеризации, где прошли обследования более 7 тысяч человек

Алексей Вихарев и Алексей Мещеряков передали партию техники поликлинике №2 Центральной городской больницы №2: они привезли спирометры, офтальмологические оправы и электронные весы. Все это необходимо для проведения диспансеризации.

- За полтора года медфракция провела огромную работу. Рад был внести свой вклад. Ранее я передал в кардиологическое отделение 7-ой городской больницы технику, которая применяется для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и осложнений после коронавируса. Это – автоматический шприцевой дозатор и кислородный концентратор. В этот раз мы с Алексеем Вихаревым поставили 2-ой городской больнице необходимое оборудование, - рассказал депутат Алексей Мещеряков.

Вся подаренная медтехника будет использоваться в Центре здоровья, где проходит диспансеризация и обследование пациентов, перенесших коронавирус. Накануне в поликлинике сломался спирограф, а очковые оправы сильно износились, поэтому медики попросили обновить именно это оборудование. Новые напольные электронные весы гораздо удобнее уже используемых – благодаря переносному дисплею, врачу будет проще и легче проводить измерения.

- Мы, депутаты медицинской фракции, продолжаем помогать больницам необходимым оборудованием, в том числе тем, которое требуется для проведения диспансеризаций. Ещё одно направление нашей деятельности – «выездная диспансеризация». Начали обследовать горожан в апреле этого года. Чуть меньше, чем за 6 месяцев в выездных пунктах и стационарных кабинетах при помощи депутатов прошли диспансеризацию более 7 тысяч человек. Обследования проходили в нескольких районах города. В ближайшее время продолжим нашу акцию «Вакцинация во дворах», к сожалению, это необходимость, заболеваемость коронавирусом растёт, - Алексей Вихарев.

Напомним, Алексей Вихарев организовал работу пунктов диспансеризации в Орджоникидзевском районе, Дмитрий Николаев и Алексей Мещеряков – в Кировском, Анастасия Немец – в Академическом, Михаил Вечкензин – в Октябрьском. Согласно данным медфракции, медосмотры в них прошли жители всех районов города – всего более 7 тысяч человек.

Весной 2021 года депутаты медицинской фракции первыми в России запустили акцию по выездной вакцинации, благодаря чему прививку от коронавируса вне больничных стен смогли поставить свыше 80 тысяч человек. Эту работу планируется продолжить.