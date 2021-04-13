Депутаты медфракции Екатеринбурга помогут врачам провести диспансеризацию

Во время встречи в депутатскую группу приняли еще трех новых депутатов: Антона Гусева, Романа Ступникова, Руслана Камалетдинова. Таким образом, в официальный состав группы «Помощи и содействия учреждениям здравоохранения Екатеринбурга», созданной Алексеем Вихаревым, на сегодняшний день входит уже 13 человек. Сегодня это самая многочисленная депутатская группа в городской думе. Отметим, что неформально участие в работе медфракции принимает в целом 20 депутатов. Парламентарии организовывали вакцинацию во дворах, торговых центрах и на предприятиях, находят волонтеров для больниц, закупают оборудование.

«За год медицинская фракция стала самой многочисленной депутатской группой в городской думе: нас уже 13. Интерес коллег понятен и заслуживает уважения. Вопросы медицины всегда были приоритетными, и на уровне города, и на уровне государства. Особенно в последнее время, когда мы столкнулись с пандемией. Сегодня наши медики нуждаются во всесторонней поддержке», - подчеркнул Алексей Вихарев.

Также во время выездного заседания обсудили итоги года работы медфракции. Отметим, что лидер медицинской фракции Алексей Вихарев начал помогать 23-й городской больнице больше года назад. Ранее он подарил медицинскому учреждению автомобиль «Лада Ларгус» для доставки медиков на дом к пациентам, помог отремонтировать рентген-кабинет. В колл-центре больницы работают волонтеры – это профессиональные медики с опытом работы в больницах. Они же помогали в работе пунктов вакцинации во дворах и торговых центрах.

«Сегодня нам важно было получить оценку работы, проделанной депутатами медфракции за год. Медики оценили положительно результаты подворовой вакцинации, рассказали, что получили немало благодарность за возможность поставить прививку рядом с домом», - отметил депутат Дмитрий Николаев.

«Формат выездного заседания оказался очень эффективным. Депутаты медфракции получили возможность все вместе встретиться с руководством больницы, обсудить актуальные темы и наметить пути дальнейшей совместной работы», - прокомментировал Алексей Мещеряков.

На выездном заседании главный врач 23-й больницы Вадим Юдин попросил оказать информационную поддержку в проведении диспансеризации. По его словам, в поликлиниках по месту жительства диспансеризация проходит круглый год, но, к сожалению, большой популярностью у жителей города не пользуется. Поэтому важно рассказывать населению о том, что проводить обследование своего организма в поликлинике по месту жительства – это бесплатно, просто, доступно и очень важно для здоровья.

«Мы сегодня узнали, что люди от 20 до 40 лет почти не ходят в больницы, но при этом именно в этом возрасте важна профилактика, нужны регулярные обследования. В связи с этим обсудили, что можно и в вопросах проведения диспансеризации найти какой-то креатив, как вариант – применить опыт «дворовой вакцинации». Но этот вопрос нужно тщательно продумать», - отметил депутат Александр Караваев.

Анастасия Немец отметила, что благодаря проведению «вакцинации во дворах» есть опыт и понимание, как проводить медицинские процедуры вне больниц, есть ресурсы и возможности для информатизации населения. Это поможет в дальнейшей работе.

По словам Алексея Вихарева, депутаты медфракции проработают перспективы и технические возможности проведения выездной диспансеризации. Но главная договоренность заключалась в том, чтобы, пользуясь своими информационными ресурсами, на встречах с избирателями, депутаты будут рассказывать жителям о необходимости регулярно проходить диспансеризацию.