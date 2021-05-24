Депутаты медфракции масштабируют выездную диспансеризацию для жителей Екатеринбурга

При участии Анастасии Немец медицинское обследование было организовано для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в поликлинике №2 (ЦГКБ №24) на улице Шварца в Чкаловском районе.

«- Нас поддержало руководство 24-й городской больницы. В поликлинику на Ботанике мы пригласили людей с ОВЗ, проживающих в разных районах города. Здание этой поликлиники удобно тем, что оборудовано пандусами, лифтами. Для тех, кто приезжал на автомобилях, была открыта парковка и организовано сопровождение волонтера до места проведения медицинского осмотра. К тому же все кабинеты, которые нужно посетить, расположены на одном этаже, - рассказала Анастасия Немец.»

В регулярном режиме начинает работу выездной пункт диспансеризации в торговом комплексе

«Окей» на Бабушкина, 2А, который организован при поддержке главы медфракции Алексея Вихарева. Уже во второй раз медицинское обследование здесь провели врачи городской больницы № 23 совместно с волонтёрами. Напомним, первый раз пункт работал 6 мая, до этого выездной медосмотр провели в офисе ТСЖ на улице Стачек.

«- После пандемии врачи активно призывают жителей города пройти диспансеризацию, мы, депутаты медфракции, их в этом поддерживаем. И стараемся сделать обследования максимально комфортными для людей. Пройти диспансеризацию быстро и в одном месте предпочитают те, кто работает или учится, не находит времени на визиты в больницу. На них мобильные пункты рядом с домом, в торговых центрах и рассчитаны. Важно обследоваться и людям старшего поколения, и всем, кто перенес Covid-19, - рассказал глава медфракции Алексей Вихарев.»

Мобильный пункт в торговом центре на Эльмаше будет работать и на текущей неделе – в четверг, 26 мая, с 16:00 до 19:00. Пройти диспансеризацию смогут все желающие независимо от прописки. С собой нужно принести пакет документов: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, а также результаты флюорографии и осмотра гинеколога (для женщин) за последние 11 месяцев. Все процедуры занимают буквально за полчаса. Горожане сдают общий анализ крови, измеряют функцию внешнего дыхания с помощью спирографа, уровень сатурации, внутриглазное и артериальное давление, делают кардиограмму. По окончании осмотра пациенты получают консультацию терапевта.

Напомним, что с просьбой привлечь к диспансеризации большее количество людей обратилось руководство ГКБ № 23 на выездном заседании депутатской группы «Помощи и содействия медицинским учреждениям г. Екатеринбурга». За основу решили взять акцию «Вакцинация в каждый двор», в рамках которой от коронавируса было привито более 60 тысяч горожан. Медики проводят обследования, а депутаты помогают найти помещение и волонтеров, привлекают горожан.

За пять акций по выездной диспансеризации, организованных при поддержке депутатов медфракции, медицинский осмотр прошли более 150 человек. Формат оказался очень удобным. В ближайшее время планируется открыть мобильные пункты и в других районах города.

Медики советуют проходить диспансеризацию регулярно: людям в возрасте от 18 до 40 лет – раз в три года, после 40 лет – каждый год. Переболевшим ковидом показано углубленное обследование, которое проводится через два месяца после болезни.