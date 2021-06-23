Депутаты медфракции передали ЦГКБ № 6 оборудование для выездной диспансеризации.

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Депутаты медицинской фракции Алексей Вихарев и Анастасия Немец вручили медикам поликлиники № 1 ЦГКБ № 6 необходимое оборудование: компьютерный спирограф, два тонометра для измерения внутриглазного давления и медицинскую кушетку. Все аппараты могут использоваться для обследований пациентов как в поликлинике, так и в мобильных пунктах диспансеризации.

– Это очень важное, очень полезное для нас оборудование. Тонометры для измерения внутриглазного давления компактные, очень удобные в использовании, в том числе для выездных форм работы. Для тех, кто перенёс Covid-19 и уже поправился, мы измеряем жизненную ёмкость лёгких, их функции, смотрим, сохранились ли они после перенесённой болезни, всё ли в порядке с человеком. И компьютерный спирограф для измерения функции внешнего дыхания нам очень пригодится в нашей работе, – рассказала Светлана Филиппова, заместитель главного врача по амбулаторной службе ЦГКБ № 6.

Подаренное оборудование не останется в одной поликлинике, его разделят между подразделениями больницы. А медицинская кушетка пригодится совсем скоро, когда в больнице откроется новое отделение амбулаторной реабилитации пациентов, перенёсших инсульты и инфаркты.


– В рамках медицинской фракции, которая у нас существует в городской думе, за каждым депутатом закреплён определённый медицинский объект. И мы уже на протяжении года 6-й больнице не первый раз предоставляем медицинское оборудование, в котором они нуждаются, – пояснила депутат городской думы Анастасия Немец.

В предыдущий раз депутаты подарили больнице два переносных холодильника, которые врачи успешно используют для транспортировки вакцины. Сейчас участники медицинской фракции в городской думе активно развивают проект выездной диспансеризации.


– Мы проводим диспансеризацию во дворах, в торговых центрах. Люди благодарны. Много кто имеет осложнения на своё здоровье из наших граждан после того, как переболели Covid-19. А пройти диспансеризацию, сделать такой своеобразный чекап, проверить здоровье – это очень важно. Делаем это для того, чтобы поддержать наших врачей, сказать им спасибо. Поддержать наших пациентов, будем и дальше продолжать помогать не только словами, но и делами, – рассказал председатель медицинской фракции Алексей Вихарев.

Отметим, что депутаты медицинской фракции думы Екатеринбурга год назад первыми в России запустили акцию «Вакцинация в каждый двор», благодаря чему прививку от коронавируса вне больничных стен смогли поставить свыше 80 тысяч человек.


Сейчас успешно запущена и проводится выездная диспансеризация. Благодаря Алексею Вихареву пункт диспансеризации каждый четверг работает в ТЦ «Окей» на ул. Бабушкина. Ранее Анастасия Немец организовала чекап для людей с ОВЗ в Чкаловском районе, а Дмитрий Николаев провёл диспансеризацию в Кировском районе. В планах – масштабировать этот опыт на все районы города.

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