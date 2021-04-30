Депутаты медфракции присоединились к всеобщему субботнику.

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Депутаты медицинской фракции в городской думе приняли участие в субботнике на территории Свердловского областного госпиталя для ветеранов войн. Уборку также проводили сотрудники медицинского учреждения во главе с начальником Олегом Валентиновичем Забродиным.



Парламентарии убирали сухие листья и траву с газонов перед центральным входом в госпиталь. Организовал выезд участников медфракции её председатель Алексей Вихарев.


– Со Свердловским областным госпиталем для ветеранов войн мы только начинаем сотрудничать, и мы рады принять участие в субботнике, навести на территории порядок. Тем самым сделать приятное пациентам, которые проходят здесь лечение. Впереди майские праздники и День Победы, но выздоравливающие проведут их здесь. И ветераны, и родственники, навещающие их, смогут прогуляться по красивой и ухоженной территории медучреждения, полюбоваться ей, – рассказал председатель медицинской фракции Алексей Вихарев.

В госпитале субботник проводят традиционно в конце апреля.


– Сегодня все больницы в Екатеринбурге переданы области, но, несмотря на это работа депутатов, их помощь: методическая, организационная, финансовая медицинским учреждениям города очень важна. И это здорово, если они готовы вкладывать свои средства в развитие и процветание здравоохранения нашей области – пояснил начальник Госпиталя для ветеранов войн Олег Забродин.

В субботнике приняли участие Алексей Вихарев, Михаил Вечкензин, Дмитрий Николаев и Антон Гусев. Для Антона Александровича это была первая акция в составе депутатской группы.


– Нужно выходить на субботники, чтобы навести порядок, прибраться после зимы, а также подать пример детям, горожанам. Хотелось бы пару раз в год проводить уборку территории, например, дополнительно осенью, тогда всегда будет чисто – рассказал участник медицинской фракции Антон Гусев. – Врачам нужна любая поддержка, даже моральная, просто выговориться. Также можем оказать содействие в решении административных вопросов, по мере необходимости будем помогать с покупкой нового оборудования.
В ближайшее время определюсь с больницей, над которой возьму шефство, буду выстраивать с ней работу.

Напомним, в официальный состав группы «Помощи и содействия учреждениям здравоохранения Екатеринбурга» входит 13 депутатов. Однако неформально участие в работе медфракции принимает более 20 парламентариев.


Депутаты регулярно оказывают помощь больница Екатеринбурга. Всего за год медфракция вложила в здравоохранение Екатеринбурга более 16 млн рублей. Новый формат работы – выездная диспансеризация. В начале этой недели при поддержке Алексея Вихарева врачи горбольницы № 23 и волонтеры провели обследование для жителей многоквартирного дома на Эльмаше.

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