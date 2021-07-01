Депутаты медфракции запустили выездную диспансеризацию в Академическом районе Екатеринбурга

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В Екатеринбурге заработал новый выездной медицинский пункт, где жители могут пройти диспансеризацию вне больничных стен - на этот раз в торговом центре в Академическом районе (ул. Краснолесья, 133). Работу мобильного пункта организовала депутат медицинской фракции городской думы Анастасия Немец.

- Обследования проводят медики 6-й городской больницы. Пройти осмотр могут абсолютно все, независимо от прописки. С собой нужно принести пакет документов: паспорт, полис ОМС, СНИЛС. В наших планах сделать работу этого пункта регулярной, раз в неделю. Посмотрим на спрос и пожелания людей, - рассказала Анастасия Немец.

Горожане могут пройти почти те же процедуры, что и в больнице: измерить артериальное давление, пульс, уровень кислорода в крови, также они сдают кровь, проверяют внутриглазное давление, делают ЭКГ. Для людей, переболевших Covid-19, показан расширенный список, в который, например, входит измерение функции внешнего дыхания. После врачи связываются с пациентами и сообщают о результатах обследования.


Особенностью выездной диспансеризации в Академическом стала возможность пройти осмотр у стоматолога. В первый день этот мобильный медпункт посетили около 50 человек.

Выездная диспансеризация при поддержке медфракции проходит в Екатеринбурге больше двух месяцев. Инициатором и первопроходцем стал руководитель медфракции Алексей Вихарев: сначала он организовал работу мобильного пункта во дворе дома, затем при его поддержке врачи 23-й городской больницы начали проводить диспансеризацию еженедельно в торговом центре Орджоникидзевского района.


– Выездная форма диспансеризации зарекомендовала себя с положительной стороны. С коллегами по медфракции регулярно получаем от жителей отзывы о мобильных обследованиях. Это быстро, удобно и комфортно. Человек, к примеру, пришёл за покупками, а по пути прошёл диспансеризацию, потратив на это 20-30 минут. По итогам жителю дадут заключение или пригласят на дополнительные исследования. Мы уже организовали пункты выездной диспансеризации в четырёх районах города: Орджоникидзевском, Чкаловском, Кировском и Академическом. По просьбам жителей будем проводить обследования и в других районах города, – рассказал председатель медфракции Алексей Вихарев.

Ранее депутат Дмитрий Николаев провел диспансеризацию в Кировском районе, а Анастасия Немец организовала медосмотр людей с ОВЗ со всего города в одной из поликлиник Чкаловского района.

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