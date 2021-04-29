Депутаты медицинской фракции гордумы поздравили сотрудников скорой помощи

Роман Ступников, вступивший в медфракцию в апреле, поздравил медиков подстанции №8 в Чкаловском районе. Депутат вручил благодарственный адрес от Екатеринбургской городской Думы заведующему Олегу Кузнецову и подарки сотрудникам.

- Вашу работу можно назвать по-настоящему геройской: вы приходите на помощь в тяжелый момент, вы спасаете жизни людей. Спасибо за самоотверженность и профессионализм! Желаю вам и вашим близким здоровья, терпения и сил, пусть все ваши выезды заканчиваются победами, - сказал Роман Ступников.

Сегодня на подстанции №8 трудится около 90 человек, на вызовы жителей выезжает 10 бригад, в том числе и специализированные - педиатрическая, реанимационно-анестезиологическая и кардио-реанимационная. В месяц поступает более 2500 вызовов. В территорию обслуживания входят и отдаленные микрорайоны Чкаловского района: Шабровский, Горный Щит, Рудный и т.д.

С профессиональным праздником медиков также поздравил руководитель медфракции Алексей Вихарев – он встретился с работниками подстанции №4 на Эльмаше:

- Приятно видеть, что на подстанции трудится много молодёжи. 9 бригад обслуживают Эльмаш, а также деревню Пышма, посёлки Садовый, Березит, Зеленый бор и другие, - отметил Алексей Вихарев.

К акции присоединились и другие депутаты: Михаил Вечкензин и Павел Пустозеров поздравили сотрудников подстанции №10 в Кольцово, Виктор Тестов - подстанции № 7 на Сортировке, Владимир Козлов - подстанции № 14 в Юго-Западном микрорайоне. Руслан Камалетдинов с Михаилом Матвеевым побывали у сотрудников подстанции №11 (мкрн Пионерский), Виктория Ивачева и Виктор Сомиков посетили медиков, работающих на подстанции №9 на Химмаше.

Встречи с работниками скорой помощи стали частью программы Фестиваля дарения «Мы вместе», который в эти дни проходит в Свердловской области. В рамках акции организованы мобильные точки здоровья, праздничные концерты, оздоровительные зарядки, спектакли и специальные ярмарки, где можно обменяться товарами и услугами. А городские и областные депутаты поздравляют сотрудников скорой помощи.

Напомним, в официальный состав группы «Помощи и содействия учреждениям здравоохранения Екатеринбурга» сейчас входит 13 депутатов. Сегодня это самая многочисленная депутатская группа в городской думе. При этом неформально участие в работе медфракции принимает более 20 депутатов. Парламентарии организовывают вакцинацию во дворах, торговых центрах и на предприятиях, находят волонтеров для больниц, закупают в медучреждения города необходимое медицинское оборудование.

Новым форматом оказания помощи больницам стала выездная диспансеризация – на этой неделе при поддержке Алексея Вихарева врачи горбольницы №23 и волонтеры провели обследование для жителей многоквартирного дома на Эльмаше.