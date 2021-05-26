Депутаты медицинской фракции навестили пациентов детского хосписа и вручили учреждению необходимые средства индивидуальной защиты и расходные материалы.

В детском хосписе сегодня с утра оживление, много гостей. В отделение приехал клоун Фантик с воздушными шарами. Он навестил ребят в комнатах, так здесь принято называть палаты, пообщался с ребятами, насколько это возможно, каждому подарил шарик.

«– Детский хоспис – особенное место для детей с неизлечимыми и прогрессирующими болезнями. Для ребят здесь стараются создать максимально комфортные условия, обеспечить уход и заботу. Понятно, что на всё средств не хватает. Поэтому мы, депутаты медицинской фракции, постарались поддержать детишек, подарить им хорошее настроение и необходимые для медицинского ухода вещи. Ребятам и медицинскому учреждению это всё очень нужно. Будем заботиться о них и дальше,– пояснил председатель медицинской фракции Алексей Вихарев. »

Для депутатов экскурсию по отделению провёл главный врач ОДКБ № 1 Олег Юрьевич Аверьянов с заведующей детским хосписом Еленой Юрьевной Сапего.

«– Помощь никогда не будет лишней ни детям, ни медицине. Чем можем, помогаем. Я призываю всех оказывать помощь этому учреждению. Здесь чистота и порядок на высшем уровне, видно, что деньги идут куда нужно. Я надеюсь, что детский хоспис будет развиваться и процветать, – пояснил депутат Александр Колесников. »

Для мам пациентов хосписа депутаты организовали чаепитие с вкусными эклерами. Многие из них находятся здесь более полугода и отвлечься от забот им также важно.

Депутатская группа «Помощи и содействия медицинским учреждениям г. Екатеринбурга» продолжает расти, на данный момент в неё официально входит 14 человек.

Депутаты медицинской фракции масштабируют в Екатеринбурге опыт выездной диспансеризации, в мобильных пунктах прошли обследование более 150 человек.

Также парламентарии помогают больницам закупать оборудование, медицинские материалы. На эти цели из личных средств они потратили более 17 млн рублей.

Ниже добавлен qr-код. Переходя по нему, можно оказать помощь БФ «Первый детский хоспис».