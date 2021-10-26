Десять жителей Екатеринбурга снялись в экстремальном шоу Моргенштерна

Десять жителей Екатеринбурга приняли участие в экстремальном спортивном шоу Моргенштерна "Русский ниндзя". Это аналог известного американского шоу Ninja Warrior, где участники соревнуются на опасной полосе препятствий. Ее нужно не просто пройти, а пройти за самое минимальное время. Один из самых сложных элементов - 23-метровая стена "гора Мидорияма", ее смогли покорить только шесть человек в мире. Всего им предстоит пройти четыре этапа.

За главный приз будут бороться в том числе десять жителей Екатеринбурга. Среди них тренер по спортивной гимнастике Юрий Шаравин, серебряный призер чемпионата Европы по прыжкам в воду Евгений Новосёлов, реабилитолог Алексей Ударцев, таксист Антон Грицаюк, программист Владислав Бушаев, менеджер по продажам Константин Соболев, специально приготовивший для шоу костюм ниндзя, и другие.