Для чего нужны сварочные электроды и как их правильно выбрать

Если у вас есть дача или частный дом, то наверняка есть и много инструмента. Это сильно расширяет возможности ремонта, обустройства двора и так далее. Особенно актуальны компактные сварочные аппараты, потому что с их помощью можно сварить откатные ворота, сделать подстолье для обеденного стола, дачную мебель, подставки для цветов, да все, что угодно. Для того чтобы пользоваться сваркой, одного аппарата недостаточно нужно отдельно покупать специальные сварочные электроды. Они продаются в магазинах, где есть все для сварки. Электрод представляет собой небольшой металлический (в некоторых случаях неметаллический) стержень, изготовленный из электропроводных материалов. Он используется для подачи тока на материал, который сваривают.

Общие рекомендации при выборе сварочных электродов:

Диаметр электрода зависит от толщины металла. Здесь правило простое: чем толще металл, тем большего диаметра электрод нужно взять.

Учитывайте марку металла. Информацию об этом несложно найти в интернете.

Определитесь с пространственным положением сварки. Это тоже имеет значение.

Совместимость со сварочными аппаратами

Один и тот же электрод не всегда можно использовать на сварочных аппаратах разного типа. Для полуавтомата нужен плавящийся электрод в виде проволоки, аппараты для TIG-сварки требуют использования тугоплавких электродов с вольфрамовым покрытием, а на инверторах можно использовать любые. Здесь уже каждый решает сам для себя, что ему предпочтительнее.

Сила тока

Сила тока очень сильно зависит от диаметра электрода. Если у вас нет опыта в сварочных работах, рекомендуем обратиться за консультацией к специалистам, потому что тут очень много подводных камней. Помимо всего прочего, большое влияние имеет положение сварного шва в пространстве. При сварке в потолочном и вертикальных положениях мы рекомендуем покупать электроды диаметром от 4 мм. При этом нужно снижать силу тока на 15-20% относительно силы в других положениях. Запомните самый важный момент: именно от правильного или неправильного выбора зависит качество и долговечность шва. Обязательно обратите внимание на толщину свариваемого материала и на положение, в котором планируете работать. Информации об этом очень много в сети интернете. Также рекомендуем очень подробно изучить маркировку — большую часть информации о специфике сварочных работ можно узнать по ней.