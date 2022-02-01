Доля безбумажных операций в офисах ВТБ на Среднем Урале превысила 60%

0
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/50517

Доля операций в подразделениях ВТБ в Свердловской области без использования бумаги составила за январь в среднем 63%. С начала года клиенты банка заверили в цифровом формате порядка 16 тыс. документов.

Активнее всего опцией электронного подписания при обслуживании в офисах ВТБ пользуются в Кушве и Красноуфимске – здесь доля безбумажных операций превышает 86% от общего объема розничных услуг. Наилучшую динамику в развитии цифровых навыков продемонстрировали клиенты банка в Серове – за январь число подписанных клиентами соглашений в цифровом формате выросло на 15%. Среди екатеринбургских отделений ВТБ самым «безбумажным» стал офис «Вузовский» на перекрестке улиц Ленина и Гагарина, в декабре 2021 года возобновивший работу после масштабной модернизации. В этом филиале в электронном виде заверяют около 70% всех сделок с физическими лицами.


Безбумажная технология работает в ВТБ следующим образом: при обслуживании клиента в офисе сотрудник оформляет услугу и создает электронный документ, а пользователь подтверждает операцию и подписывает все документы электронной подписью в мобильном приложении. Все подписанные таким способом договоры хранятся в специальном разделе ВТБ Онлайн и доступны клиенту в любое время. Безопасность технологии реализуется за счет комплекса мер, подтверждающих авторство и неизменность подписанного клиентом документа, а также надежной системы хранения данных и электронных документов.


«Все больше людей в современном мире используют digital-сервисы в повседневной жизни, в том числе — при получении финансовых услуг, — отмечает управляющий ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов. — Мы следуем этому тренду, а в значительной степени и формируем его. Сегодня обслуживание с использованием цифрового подписания доступно во всех офисах нашей сети на Среднем Урале. Такая технология не только позволяет клиентам быстрее и удобнее взаимодействовать с банком, но и соответствует нашей ESG-стратегии, поскольку помогает сократить использование бумаги и тем самым способствует улучшению экологической ситуации».

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/50517

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2022 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined