Доля безбумажных операций в офисах ВТБ на Среднем Урале превысила 60%

Активнее всего опцией электронного подписания при обслуживании в офисах ВТБ пользуются в Кушве и Красноуфимске – здесь доля безбумажных операций превышает 86% от общего объема розничных услуг. Наилучшую динамику в развитии цифровых навыков продемонстрировали клиенты банка в Серове – за январь число подписанных клиентами соглашений в цифровом формате выросло на 15%. Среди екатеринбургских отделений ВТБ самым «безбумажным» стал офис «Вузовский» на перекрестке улиц Ленина и Гагарина, в декабре 2021 года возобновивший работу после масштабной модернизации. В этом филиале в электронном виде заверяют около 70% всех сделок с физическими лицами.

Безбумажная технология работает в ВТБ следующим образом: при обслуживании клиента в офисе сотрудник оформляет услугу и создает электронный документ, а пользователь подтверждает операцию и подписывает все документы электронной подписью в мобильном приложении. Все подписанные таким способом договоры хранятся в специальном разделе ВТБ Онлайн и доступны клиенту в любое время. Безопасность технологии реализуется за счет комплекса мер, подтверждающих авторство и неизменность подписанного клиентом документа, а также надежной системы хранения данных и электронных документов.

«Все больше людей в современном мире используют digital-сервисы в повседневной жизни, в том числе — при получении финансовых услуг, — отмечает управляющий ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов. — Мы следуем этому тренду, а в значительной степени и формируем его. Сегодня обслуживание с использованием цифрового подписания доступно во всех офисах нашей сети на Среднем Урале. Такая технология не только позволяет клиентам быстрее и удобнее взаимодействовать с банком, но и соответствует нашей ESG-стратегии, поскольку помогает сократить использование бумаги и тем самым способствует улучшению экологической ситуации».