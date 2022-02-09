Доставка автомобилей на СТО с помощью эвакуаторной службы

Если вблизи нет СТО или ремонтной мастерской, то транспортное средство нуждается в доставке для ремонта в сервисную компанию. Для этого используется специальная эвакуаторная техника. На рынке услуг есть много компаний, готовых предоставить помощь пострадавшим владельцам автомобилей.

Особенности организации работы эвакуаторной службы

Процедура перевозки машин эвакуаторами осуществляется по определенному алгоритму. Заказчикам услуги не приходится долго ждать помощи, так как сервисные службы работают в круглосуточном режиме. Более того, дежурная спецтехника может оказаться в непосредственной близости к месту аварии. В среднем приезд эвакуатора занимает не более 30 минут. Оформление заявки на предоставление услуги осуществляется по простой схеме:

звонок оператору сервисной компании;

передача данный о причине и характере поломки автомобиля;

выбор оптимального варианта эвакуатора;

выезд бригады специалистов на место происшествия;

перевозка машины на СТО или в гараж владельца.

Узнать телефон эвакуатора можно на официальном сайте сервисной компании «Evakuator-msk». Служба доставки машин располагает широким выбором технических средств, способных удовлетворить потребности каждого заказчика.

Расчет суммы на услуги и работу

Перевозка машин эвакуатором производится только при наличии документов, подтверждающих право собственности на ТС. Погрузка автомобилей, потерявших способность передвигаться самостоятельно, осуществляется с помощью специального оборудования. Современные подъемные механизмы гарантируют целостность лакокрасочного покрытия средства передвижения. Наиболее удобной считается перевозка ТС с помощью кранов-манипуляторов. Спецтехника этого вида характеризуется оптимальной грузоподъемностью и отличной маневренностью.

Установленные на платформе эвакуатора машины надежно крепятся болтами и прочными текстильными ремнями. Цена может различаться так-как зависит она от многих факторов. На формирование цены большое влияние имеет марка и характер поломки автомобиля. Сумма также устанавливается, в соответствии с дальностью маршрута перевозки и видом используемого оборудования при погрузке ТС. Эвакуаторные службы работают в услугах конкуренции, поэтому они стараются привлекать клиентов приемлемыми тарифами.

По материалам сайта https://evakuator-msk.com/