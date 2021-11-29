Дренажные трубы

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Дренажные трубы являются ключевым элементом дренажных систем. Их используют для отвода грунтовых и поверхностных вод. Трубы защищают фундаменты зданий от затопления и почву на земельных участках от переувлажнения.


Дренажные трубы применяются для организации водоотвода грунтовых, талых или вызванных обильными осадками (поверхностных) вод от зданий, сооружений и земельных участков. Таким образом решается задача защиты фундаментов от воздействия воды, а также почвы от переувлажнения. Для этого создаются подземные дренажные системы, по которым лишняя влага отводится в специально организованные водоприемники.

Помимо этого, с помощью дренажных труб можно решить задачу, противоположную первой – осуществить возврат в землю отфильтрованной в септике системы автономной канализации воды через поля фильтрации. Аналогично в почву может возвращаться и отведенная дождевая вода.

Преимущества дренажных труб из ПНД

Современные дренажные трубы изготавливают из полимерных материалов. Чаще всего для этого используется полиэтилен низкого давления ПНД. Такие трубы обладают следующими преимуществами:

  • легкий вес, удобство в транспортировке и установке;
  • высокая прочность и длительный срок службы более 50 лет;
  • устойчивость к агрессивным средам и температурным перепадам;
  • гладкость внутренних поверхностей и хорошая пропускная способность;
  • доступная цена.

Дренажные трубы имеют ребра жесткости в виде гофр, для доступа воды делают стены с перфорацией. Для того чтобы защитить систему от заиливания, используется фильтр из геотекстиля, который предотвращает попадание частиц грунта в перфорированные отверстия. Трубы ПНД с перфорацией в фильтре могут быть как однослойные, так и двухслойные. Кроме того, для создания системы отвода поверхностных вод существуют дренажные трубы без перфорации.

Монтаж дренажных труб

Проект дренажной системы лучше заказать у специалиста. Для правильной работы системы при ее строительстве должны быть учтены такие факторы, как уровень грунтовых вод, тип грунта и рельеф местности, а сам монтаж можно выполнить и самостоятельно.

Сначала нужно подготовить траншею для укладки труб. Ее глубина должна быть на 30-40 см ниже уровня самой трубы, а ширина больше, чем диаметр трубы в 3-4 раза. Затем нужно сделать выравнивающую подушку из песка и мелкого щебня. После этого на дно укладывают геотекстиль таким образом, чтобы его краями можно было обернуть всю готовую конструкцию.

На следующем этапе делают дренажный слой из песка и щебня с уклоном в сторону водоприемного колодца. Затем укладывают и соединяют трубы. На углах и больших пролетах рекомендуется делать ревизионные колодцы. После монтажа труб их нужно засыпать еще одним слоем песка и щебня и обернуть краями геотекстиля. В завершении делают окончательную планировку участка.

Купить дренажные трубы ПНД в Екатеринбурге по оптимальной цене можно в компании ТД «Регионстрой». В наличии имеется ассортимент труб с перфорацией в фильтре различного диаметра. Оформить заказ можно на официальном сайте компании, либо по телефону +7 (343) 253-50-00.

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