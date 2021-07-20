Движение в центре Екатеринбурга закроют на день из-за странной башни на Плотинке

Жители Екатеринбурга заметили на Городском пруду странное сооружение. НАША выяснила, что это - учебная башня МЧС. С 22 по 27 июля в столице Урала пройдут соревнования между спасателями. А здесь, в самом центре города, 23 июля на сутки перекроют движение по улице Воеводина с 8 утра до 20 часов вечера.

Остальная часть соревнований пройдет на стадионе "Локомотив" на Расточной, 18. К сожалению, зрителей пускать не будут, но обещают организовать онлайн-трансляцию. В соревнованиях примут команды из 20 городов России.