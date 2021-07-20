Движение в центре Екатеринбурга закроют на день из-за странной башни на Плотинке

Жители Екатеринбурга заметили на Городском пруду странное сооружение. НАША выяснила, что это - учебная башня МЧС. С 22 по 27 июля в столице Урала пройдут соревнования между спасателями. А здесь, в самом центре города, 23 июля на сутки перекроют движение по улице Воеводина с 8 утра до 20 часов вечера.
Остальная часть соревнований пройдет на стадионе "Локомотив" на Расточной, 18. К сожалению, зрителей пускать не будут, но обещают организовать онлайн-трансляцию. В соревнованиях примут команды из 20 городов России.
Спортсменам предстоит состязаться в подъеме по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа учебной башни, преодолении стометровой полосы с препятствиями, пожарной эстафете и боевом развертывании.
24 июля пройдут соревнования на полосе препятствий, 25 июля - пожарная эстафета, а 26 июля - боевое развертывание.
На время состязаний в башне МЧС вход в Исторический сквер тоже планируют ограничить, уточнили в мэрии.
- В мэрии подвели итоги прошедшего накануне ливня. Там уверены, ливневки с нагрузкой справились.
- В Екатеринбурге на три дня закроют трамвайное движение. И автомобильное, на одном из перекрестков будут ремонтировать дорожные пути.
- Не забываем, что 25 июля нас ждет транспортный коллапс. В центре полностью закроют движение трамваев.
- Обо всех изменениях в нумерации общественного транспорта, продлении маршрутов можно узнать в НАШЕЙ заметке. Сохраняйте в закладки!
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