Двор в центре Екатеринбурга атаковали огромные крысы

Двор на 8 Марта, 125 заприметили гигантские крысы. Им понравились местные мусорки.
Численность стаи местные жители оценивают примерно в 30 особей. Все они достигают больших размеров.
— Крысы ничего не боятся, люди, которые там живут, видимо, тоже ничего не боятся. Когда я их увидела, подумала, это голуби, — цитирует местную жительницу Е1.RU.
Крысы впервые заметили в этом месте еще в ноябре.
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