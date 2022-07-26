Эдуард Россель уходит из Совета Федерации

Сенатор от Свердловской области Эдуард Россель сообщил, что больше не будет работать в Совете Федерации.

— Я отказался. Евгений Куйвашев давно сказал мне, что, пока он губернатор, я буду членом Совета Федерации. Но у меня серьезные семейные проблемы, я не могу по 6-10 дней отсутствовать дома. Принял решение никуда не ходить уже, — рассказал Россель E1.RU.

Накануне Куйвашев сдал документы в избирком, он идет на выборы от партии «Единая Россия». В списке Куйвашева — первый вице-спикер Законодательного собрания Виктор Шептий, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и директор областного медицинского колледжа Ирина Лёвина.

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