Екатеринбург останется без салюта в День города

Сегодня, 2 августа, в мэрии Екатеринбурга прошло совещание, в ходе которого власти обсудили проведение Дня Города, который в этом году будут отмечать 14 августа. Как сообщил НАШЕЙ начальник управления культуры Илья Марков, все празднование перенесли в онлайн, в салют и вовсе отменили. Вместо этого, как и в прошлом году, будет проведен телемарафон с 11 утра до 22 вечера.