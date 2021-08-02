Екатеринбург останется без салюта в День города

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Как и в прошлом году, будет организован телемарафон.

Сегодня, 2 августа, в мэрии Екатеринбурга прошло совещание, в ходе которого власти обсудили проведение Дня Города, который в этом году будут отмечать 14 августа. Как сообщил НАШЕЙ начальник управления культуры Илья Марков, все празднование перенесли в онлайн, в салют и вовсе отменили. Вместо этого, как и в прошлом году, будет проведен телемарафон с 11 утра до 22 вечера.

Будет установлена центральная телестудия, будем вещать с крыши, но иногда будет включаться в эфир с Площади 1905 года, где начался фестиваль ландшафтного искусства "Атмосфера". Будут небольшие музыкальные выступления. Многие из городских традиций будут соблюдены: возложение цветов, городская свадьба, в эфир придут почетные гости. В конце праздника выберем Мисс-Екатеринбург, а в парке Маяковского пройдет концерт симфонического оркестра.

Рассказал Илья Марков

Упор в этом году сделали на выступления местных детских коллективов, скорее всего приглашенной звезды не будет. Но будет онлайн-экскурсия по городу. Одним из партнеров традиционно выступил "4 канал".

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