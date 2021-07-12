Екатеринбург снова встал в пробку из-за аварии на трамвайных путях

0
Фото:  
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/48638

Лучше пересаживайтесь на другой вид транспорта.

В Екатеринбурге снова встали в пробку трамваи. Как сообщают НАШЕЙ очевидцы аварии, всем пассажирам говорят о том, что произошел обрыв провода. От Таганского ряда в сторону остановки "7 ключей" образовалась пробка. Всех людей высадили у "Фармацевтического колледжа".

Около 17.50 мы все встали, начали всех высаживать. Сейчас на месте рабочая бригада, что-то ремонтируют. Там по ходу серьезно, очень долго, на этот раз. Вот уже 18.30, а до сих пор еще не сделали.

Рассказала НАШЕЙ очевидец Екатерина.

В Центральной трамвайной диспетчерской на звонки НАШЕЙ не взяли трубку, получить оперативного комментария не удалось. Сколько времени займет ремонт проводов над трамвайной линией - неизвестно. Если вы собираетесь ехать в эту сторону - лучше пересядьте на другой вид транспорта.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/48638

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2021 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – Еньшин Алексей Михайлович.При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined