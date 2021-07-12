Екатеринбург снова встал в пробку из-за аварии на трамвайных путях

В Екатеринбурге снова встали в пробку трамваи. Как сообщают НАШЕЙ очевидцы аварии, всем пассажирам говорят о том, что произошел обрыв провода. От Таганского ряда в сторону остановки "7 ключей" образовалась пробка. Всех людей высадили у "Фармацевтического колледжа".
Около 17.50 мы все встали, начали всех высаживать. Сейчас на месте рабочая бригада, что-то ремонтируют. Там по ходу серьезно, очень долго, на этот раз. Вот уже 18.30, а до сих пор еще не сделали.
В Центральной трамвайной диспетчерской на звонки НАШЕЙ не взяли трубку, получить оперативного комментария не удалось. Сколько времени займет ремонт проводов над трамвайной линией - неизвестно. Если вы собираетесь ехать в эту сторону - лучше пересядьте на другой вид транспорта.
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