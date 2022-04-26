Екатеринбургская блогерша лишилась доходов из-за спам-атаки с Украины

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У нее заблокировали все аккаунты в соцсетях.

Популярная екатеринбургская блогерша Алена Голоснова осталась без основного источника дохода - страницы в Instagram (запрещен на территории РФ).


По словам девушки, на все ее аккаунты устроили спам-атаку с жалобами.

— На одном аккаунте 182 тысячи, на другом - 11 тысяч, а еще есть PR-аккаунт. Я высказывала политические взгляды. После одного из постов меня выложили в каком-то украинском telegram-канале, сделали этот пост закрепленным и призвали всех жаловаться на мой аккаунт. В итоге страницы заблокировали, — цитирует Алену Е1.RU.

Девушка утверждает, что после того, как соцсеть запретили в РФ, охваты у нее не упали. Однако сейчас она не уверена, что сможет вернуть страницы. Алена жалуется, что эта соцсеть была для основным источником дохода, в месяц она зарабатывала от 150 до 200 тысяч рублей.


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