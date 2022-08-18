Екатеринбургские полицейские задержали местную жительницу, подозреваемую в мошенничестве

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 1 УМВД г. Екатеринбурга задержали подозреваемую в хищении денежных средств под видом оказания юридических услуг.



По предварительным данным, начиная с января 2022 года, с целью реализации противоправной деятельности, 37-летняя жительница г. Екатеринбурга звонила непосредственно потенциальным клиентам и, используя психологические приемы, предлагала "партнерам" юридическое сопровождение по различным вопросам, включая возможность индексации социальных выплат. Фактически же услуги не предоставлялись. Полученные денежные средства злоумышленница похищала и тратила по своему усмотрению.



Накануне в результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая была задержана. Как предполагают сотрудники полиции, фигурант может быть причастна к десяткам подобным фактам противоправной деятельности.



Стоит отметить, что задержанная ранее уже попадала в поле зрения правоохранительных органов.



Так, в период с 2016 по 2019 годы она привлекала денежные средства знакомых под различными предлогами.



В частности, по свидетельствам заявителей, она обещала предоставить льготные (за полцены) путевки в детские оздоровительные лагеря. По словам других потерпевших, она за взятку предлагала оказать помощь в получении жилья якобы через администрацию города, и для этого просила денежные средства. В различных случаях сумма, которую потерпевшие передавали женщине, варьировалась от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч рублей.



Женщина уже дважды была осуждена за мошенничество, однако продолжила свою криминальную деятельность, изобретая новые схемы обмана доверчивых граждан.



В настоящее время в отношении нее следственным подразделением территориального ОВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК Российской Федерации "Мошенничество". Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.



Расследование продолжается.



Источник: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга