Екатеринбургский кондуктор отобрала ЕКАРТу пассажирки, чтобы "выполнить план"

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Также она забрала карту у её подруги.

В четверг, 3 февраля, в столице Урала кондуктор 24-ого автобуса отобрала ЕКАРТу пассажирки для "выполнения плана". Она заявила, что в салоне сегодня мало людей, однако количество оплат проезда от этого не меняется.

— Кондуктор увидела, что я вместе с подругой оплатила проезд картой. Тогда она сказала, что в автобусе мало людей, нужно больше оплат для выполнения плана. Стала оплачивать безлимитными картами проезд по всем терминалам автобуса. Ещё использовала ЕКАРТу подруги. У нас безлимит, но билеты были оплачены, — цитирует екатеринбурженку E1.RU.

В Гортрансе уточнили, что такие действия кондукторов впоследствии легко выявляются, после чего в отношении кондукторов принимаются соответствующие меры.


Ранее НАША рассказывала о новых тарифах в общественном транспорте. Билет за проезд подорожает уже с 10 февраля.


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