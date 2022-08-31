Екатеринбургского врача задержали за подделку QR-кодов и коронавирусных сертификатов

В Екатеринбурге терапевта екатеринбургской больницы № 2 задержали за подделку QR-кодов и ковидных сертификатов. Женщине удалось заработать почти миллион рублей
В больнице подтвердили этот факт.
— Мы не владеем подробностями этой истории. ЦГБ № 2 работает в рамках правового поля и сотрудничает с правоохранительными структурами, — пишет Е1.RU.
Медику 66 лет, среди которых 33 года она проработала врачом. Поддельными документами свердловчанка занималась с августа 2021 по январь 2022 года. Всего она сделала 40 справок, сообщает Ural Mash.
Чаще всего ее клиентами становились студенты. Врач работала через поликлинику на Посадской, 37 и пункте вакцинации в «МЕГЕ». Вместе с медиком задержали юриста.
В Следственном комитета по Свердловской области не комментируют эту ситуацию.
Ранее сообщалось, что в екатеринбургских больницах снова вводят масочный режим.
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