Екатеринбургского врача задержали за подделку QR-кодов и коронавирусных сертификатов

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Им оказался терапевт больницы №2.

В Екатеринбурге терапевта екатеринбургской больницы № 2 задержали за подделку QR-кодов и ковидных сертификатов. Женщине удалось заработать почти миллион рублей


В больнице подтвердили этот факт.

— Мы не владеем подробностями этой истории. ЦГБ № 2 работает в рамках правового поля и сотрудничает с правоохранительными структурами, — пишет Е1.RU.

Медику 66 лет, среди которых 33 года она проработала врачом. Поддельными документами свердловчанка занималась с августа 2021 по январь 2022 года. Всего она сделала 40 справок, сообщает Ural Mash.


Чаще всего ее клиентами становились студенты. Врач работала через поликлинику на Посадской, 37 и пункте вакцинации в «МЕГЕ». Вместе с медиком задержали юриста.


В Следственном комитета по Свердловской области не комментируют эту ситуацию.


Ранее сообщалось, что в екатеринбургских больницах снова вводят масочный режим.


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